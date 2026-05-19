Pego quiere saber más del poblado del siglo VII a. C. de la Muntanyeta Verda: pide una subvención de 48.380 euros para seguir excavando

El Ayuntamiento de Pego quiere seguir reconstruyendo parte de su pasado, concretamente el de la Muntanyeta Verda, donde se iniciaron, hace unos meses, unos trabajos con los que se descubrieron los vestigios de la primera gran población de carácter urbano de Les Valls de Pego. Proyecto impulsado por la Asociación cultural Atzaïla. Para ello el consistorio ha solicitado la inclusión de una segunda fase de este proyecto, con importe de 48.380 euros, en el Pla Restaura, una línea de subvenciones destinada a la conservación y protección de bienes inmuebles del patrimonio cultura de la Comunitat Valenciana.

El objetivo es dar continuidad a los trabajos iniciados a principios de este año en este enclave situado en el Parque Natural de la Marjal de Pego. En aquella primera intervención se realizaron trabajos de limpieza superficial y de identificación de estructuras arqueológicas de especial importancia. En la segunda fase se pretende realizar trabajos de conservación preventiva, así como la puesta en valor del enclave de la Muntanyeta Verda, cuyo yacimiento ya se encuentra protegido en el Catálogo del PGOU vigente del municipio pegolino.

“El yacimiento de la Muntanyeta Verda supone un paso fundamental para poder comprender nuestros orígenes como pueblo. Estamos hablando de los vestigios más antiguos que nos remontan al siglo VII a.C. y que cambian la historia que hasta hace poco sabíamos de nuestro territorio. Estos hallazgos confirman que nuestras tierras fueron un punto estratégico y social mucho antes de la fundación medieval de Pego. Es de gran importancia conocer nuestro pasado y nuestra obligación es conservarlo, reforzarlo y divulgarlo”, explica el alcalde de Pego, Enrique Moll.

Primeros hallazgos

Durante las primeras intervenciones en el yacimiento del Pla, se encontraron vestigios que confirmaban la presencia humana al final de la prehistoria, especialmente en la Edad de Hierro Antiguo. Entro los hallazgos más destacados, se encuentra la muralla formada por grandes bloques de piedra calcaría, de más de un metro de anchura, ligeramente recortadas con forma cuadrangular que rodeaba alrededor de 4 hectáreas, prácticamente toda la superficie de la Muntanyeta Verda.

Según los expertos allí se resguardaba una comunidad de gran tamaño e importancia en la zona, de hecho, explican, fue el primer poblado de relevancia de la zona de Pego y Les Valls, dos veces más grande que el Pego fundacional del siglo XIII.

También se descubrieron durante los primeros trabajos materiales cerámicos en la superficie que datarían del inicio de la ocupación, como las cerámicas hechas a mano o ánforas fenicias procedentes de la costa andaluza, reflejo, según los expertos, de la importancia de la zona para el intercambio comercial.

Los trabajos también sacaron a la luz materiales de piezas que estuvieron sometidas a elevadas temperaturas, por lo que los expertos creen que indicarían que el enclave sufrió una violenta destrucción fruto de un ataque.

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“Con esta subvención esperamos seguir descifrando todo lo que pasó en aquella época en este enclave tan importante para nuestro municipio, puesto que nos confirma que nuestras tierras siempre tuvieron una relevancia en la historia de la comarca”, indica el primer edil. Moll agradece la implicación en este proyecto de la asociación cultural Atzaïla, “su interés fue determinante para que estas actuaciones se iniciasen, agradecemos todas las iniciativas que desarrollan y que fortalecen nuestra cultura. Por nuestra parte, desde el Ayuntamiento intentaremos dar apoyo a este tipo de iniciativas y seguir trabajando para que el yacimiento de la Muntanyeta Verda sea un punto de referencia tanto en la comarca de la Marina Alta como en el resto de la Comunitat”.