Volver a la tierra: barro, producto y artesanía para dar sentido a Bancalet, la marca de Dénia y la Marina Alta

Sencillez. Dénia y la Marina Alta vuelven a la tierra, a lo genuino. A veces, poco es mucho. Es el caso de la placa que, a partir de ahora, identificará los puntos de venta o los establecimientos que representan los valores, o bien utilizan, los productos Bancalet. Se trata de un azulejo cerámico, con el logotipo de la marca, realizado por las manos artesanas de Cristina Pedrós. Sencillo, con pocos elementos. Pero lleno de significado.

El logotipo de Bancalet se reproduce en los tres colores oficiales de la marca: verde, azul y ocre. El azulejo, de barro, es de tonalidades suaves para conseguir que destaque más el logo. Explica la ceramista que sobre él se ha aplicado un esmalte transparente, que le da más fuerza y lo hace más resistente.

El azulejo cerámico de Bancalet / Levante-EMV

El distintivo cerámico representa los valores del trabajo a mano, la conexión con la tierra y el compromiso con el territorio. Detrás de él hay un trabajo de investigación para reflejar ese sentido de comarca y “de ir todos a una” que simboliza Bancalet, indica Cristina Pedrós, así como para sacar con el barro los colores que más se acercan a los de la marca.

Primer encuentro "Bancalet"

Los azulejos están preparados por el reverso para ponerlos a la fachada de los establecimientos que, como Defangcuit -el taller de Pedrós-, se han adherido a Bancalet. También se pueden colocar sobre un soporte de madera o detrás de una vitrina de cristal. Se repartirán el 26 de mayo entre los asistentes al primer Encuentro Bancalet, un taller de networking dirigido a las empresas adheridas para reflexionar, compartir ideas, experiencias y propuestas sobre el futuro de la marca que tendrá lugar en el CdT de Dénia.

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El sello Bancalet agrupa en la actualidad a más de 80 productores, restaurantes, establecimientos y empresas de artesanía comprometidos con la cultura agroalimentaria de la Marina Alta y que son ejemplo de buenas prácticas.