La curiositat d'aprendre i la connexió amb el territori: El CEIP L'Alfàs de Pedreguer estrena mural

El CEIP Comarcal L’Alfàs compta des d’ara amb un nou mural artístic situat a la paret est del gimnàs municipal, dins del recinte educatiu. Es tracta d’una actuació en la qual ha col·laborat la Regidoria d’Educació de l'Ajuntament de Pedreguer, amb l’objectiu de reforçar visualment els valors que defineixen el projecte pedagògic de l’escola.

L’obra simbolitza la curiositat com a motor essencial de l’aprenentatge i vol reflectir també la tasca integradora que desenvolupa el centre, entés com un espai de creixement personal, convivència i descoberta compartida.

El CEIP L'Alfàs de Pedreguer / Levante-EMV

El disseny s’ha concebut tenint molt present el context del centre i la seua vinculació amb Pedreguer, integrant elements que connecten l’alumnat amb el seu entorn natural, històric i cultural. Així, el mural incorpora referències al paisatge local, amb la imatge dels Molinets; al patrimoni emblemàtic del municipi, amb senyalitzacions que apunten cap al Castell de l’Ocaive, els mateixos Molinets i els Pòrxens; i també a la flora i fauna autòctones, amb la presència d’una olivera, espígol i diversos pardals, una de les signatures habituals de l’artista denier Tardor, autor de l’obra.

Educació oberta

La composició presenta escenes que evoquen la lectura, l’observació i l’exploració com a eines per entendre el món, reforçant la idea d’una educació oberta, arrelada al territori i connectada amb la realitat que envolta l’alumnat.

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Amb esta intervenció, el CEIP L’Alfàs continua transformant els seus espais educatius en entorns que inspiren, eduquen i projecten identitat col·lectiva.