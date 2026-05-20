De Faustina a Carla: cuatro generaciones de una histórica familia de marineros de Xàbia, en la "botadura" del Chorroll, un pesquero de 1917
"Estoy muy emocionada", ha admitido Faustina Cholbi, la viuda del patrón de un barco que ahora se ha restaurado y que desde 2004 adorna la entrada al núcleo urbano de Duanes de la Mar o del Puerto
El pesquero salió de un astillero de Torrevieja y fue un "llaüt" de vela latina al que luego se le puso motor
"Estoy muy emocinada", ha admitido Faustina Cholbi, la viuda de Antonio Serrat, "el Roig de la Pipa". Antonio fue el patrón del Chorroll, un histórico pesquero de Xàbia. Nadie diría que este barco tiene 109 años. Y sí. Amadeu Ros, del Pòsit xabienc y un marinero de conocimientos enciclopédicos, ha recordado que el barco, que originariamente fue un "llaüt" de vela latina, salió de un astillero de Torrevieja en 1917. Primero se llamó "Manolo López Meca". Antonio Serrat se fue a Palma a comprarlo. Hizo la primera singladura hasta Xàbia. Y luego ya faenó con el Chorroll años y años.
En 2004, el destino del barco estaba escrito. Se iba a hundir en las aguas del cabo de Sant Antoni. La Unión Europea no dejaba opción. Pero, al final, se logró convencer a los funcionarios de Bruselas de que el pesquero podía tener una segunda vida en tierra firme. Tras años y años de procelosa navegación, el Chorroll se colocó en la entrada al núcleo urbano de Duanes de la Mar o del Puerto. Pasó a ser un barco ornamental.
Pero, en tierra, también hay desgaste. Urgía restaurarlo. Y se ha hecho. El ayuntamiento adjudicó esos trabajos por 63.000 euros. El Chorroll luce como nuevo. Hoy se ha "rebautizado". La simbólica botadura ha cumplido el ritual canónico. José Serrat Cholbi, "Tomaca", hijo de Antonio, ha lanzado la botella de cava contra el casco. No había forma de romperla. Ha cogido la botella y la ha estampado contra la roda (la proa). Y sí. El Chorroll, como nuevo. La familia Serrat ha posado junto al pesquero. Y son nada menos que cuatro generaciones. Faustina es la mayor y Carla, una bebé de meses, la más pequeña.
El Chorroll es un gran barco. Tiene 24 metros de eslora, 7 de manga y otros 7 de puntal. Sus cuadernas y barraganetes son de madera de la buena. Ahora, restaurado, luce como acabara de salir del astillero.
"Los marineros de Xàbia, ejemplo de esfuerzo, sacrificio y trabajo"
La alcaldesa, Rosa Cardona, Faustina y Rafael Serrat, actual presidente del Pòsit y perteneciente también a esta histórica familia de pescadores, han destapado una placa de homenaje a los pescadores de Xàbia. La alcaldesa ha destacado que restaurar este pesquero afianza "la memoria y la historia" de los marineros xabiencs. "Son un ejemplo de esfuerzo, sacrificio y trabajo. Son el orgullo de nuestro pueblo. Este barco es un símbolo vivo de la historia de nuestras familias marineras".
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