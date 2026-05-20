"La Festa Major de Dénia es ahora de todos; antes era solo taurina y sectaria"

Es torero. Pero en sentido figurado, claro. El concejal de Fiestas de Dénia, Raúl García de la Reina, entra al trapo de las siempre afiladas polémicas taurinas. Hoy, preguntado por la evolución de la Festa Major y por el no parar de tardeos y conciertos, ha afirmado que esta celebración es ahora "más equilibrada y para todos". Ha apuntado que antes, cuando la Festa Major se identificaba absolutamente con los "Bous a la mar" (el cartel anunciador representaba siempre la zambullida del toro), la celebración era "solo taurina y sectaria". El adjetivo "sectaria" ha provocado runrún. Al concejal ya le tocó aguantar un chaparrón de críticas cuando el gobierno local (PSPV y Compromís) suprimió las sesiones de "Bous a la mar" de mediodía. El calor era insoportable. Murió incluso un toro. La próxima Festa Major será la tercera en la que estos festejos taurinos se realizan solo por la tarde, cuando el sol ya afloja. Y solo hay una entrada, la del sábado del chupinazo. Mientras, también hay presión por el otro lado. Los animalistas piden que se supriman los "Bous a la mar".

Pero el concejal, al presentar hoy la programación, ha enfatizado que la Festa Major es cada vez más variada y que este año hay muchísima música. La celebración comienza el viernes 3 de julio con el chupinazo infantil. También tendrá lugar el tradicional Festival Intergeneracional de la Cançó (FIC). Ese día es también el primero del nuevo festival "La Marineta". Actuarán Nil Moliner, Mafalda Cardenal, Quinto y Michenlo. El segundo día de "La Marineta" se suben al escenario Fangoria, Nebulossa y Sergio Dénia. "Estamos muy contentos. La venta de entradas va muy bien. Y no hemos quitado nada de la programación gratuita; al contrario, hay más", ha recalcado Raúl García de la Reina.

Y sí. Es un no parar. Hay muchísima música en la Festa Major de Dénia. Todos los días se celebrará un tardeo, unos días en la plaza María Hervás y otros en la Glorieta (espacios que están en Marqués de Campo, en el 'rovellet' de la ciudad). La tradicional "Cantada d'Havaneras", que ahora llega a su 27 edición y que tiene mucho sabor marinero, se incorpora a la Festa Major (será el viernes 10 de julio). Siempre triunfan la "cercavila" de Dianium Dansa y el concierto de la Agrupació Musical de Dénia (Fem banda). Se han programado tres tributos, uno a Fito y Fitipaldis, otro a Nino Bravo y un tercero a la Oreja de Van Gogh y Amaral. "Son de gran calidad. Si cierras los ojos te imaginas a los artistas originales", ha destacado el concejal. También hay conciertos de Abril, la cantante de Benissa que está triunfando, y Malifeta. El último sábado, el de las tradicionales y espectaculares "Carrosses" (las crean las Fallas), llega la "nit del rock" con Sagrat y Metalmareny. También se da cancha a nuevos artistas como Serko y Eleski. El concejal ha insistido en que hay unas 60 actuaciones musicales.

Este año se han apuntado 260 quintos sobre un censo de 400 jóvenes nacidos en 2008. Dénia bulle esos días de gente. El concejal ha insistido en que la Festa Major es "para todos" y de ahí que se programen tantos y tan diversos actos. Ha destacado que se recupera la "carrera de cintes". Colabora una asociación de Vespas y Vespinos. Llevaba años sin hacerse.

El cartel anunciado de la Festa Major y su autor, Ramón Mut / A. P. F.

Y luego está también la programación religiosa de la Santíssima Sang. El día más solemne, el de la procesión, es el 8 de julio.

La Festa Major terminará el domingo 12 de julio con el disparo de un espectáculo pirotécnico multimedia en la explanada de Torrecremada.

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Un cartel muy mediterráneo

Mientras, el cartel anunciador lo ha creado el ilustrador de Dénia Ramón Mut. Plasma lugares icónicos de Dénia como el Montgó, el castillo y la Glorieta. Hay escenas de la Festa Major. No están los "Bous a la mar". Ya hace unos años que el cartel rehúye las referencias taurinas. Su autor ha utilizado dos colores netamente mediterráneos, el azul del mar y el naranja de la fiesta. Ha incluido un dragón que representa las espectaculares "Carrosses".