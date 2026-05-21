El adiós del alcalde de Dénia y su espina clavada: un tornillo del tren que nunca llega

Es un tornillo oxidado, pero también podría ser una espina clavada. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, lo muestra en el vídeo en el que confirma lo que ya se sabía, que dimitirá de concejal y se jubilará después de traspasarle la alcaldía a su socio de gobierno Rafa Carrió, de Compromís. Estaba cantado. A Grimalt le queda justo un mes al frente del ayuntamiento. El pleno de nombramiento del nuevo alcalde será el 21 o el 22 de junio. Vicent Grimalt ha estado 11 años en el cargo. Ha sido una etapa de tranquilidad institucional y de notables avances (la ciudad ha dado un gran paso hacia la peatonalización, por ejemplo).

"Mi etapa como político activo ha llegado al final. No podemos eternizarnos en los cargos. Dejo paso a gente joven con otras inquietudes e ideas. Nadie es insustituible ni imprescindible", reflexiona el alcalde. Y muestra recuerdos: la fotografía con Luca, el niño de 3 años que padece una enfermedad ultrarrara, el síndrome IFAP, o la instantánea con las últimas falleras mayores de Dénia y sus cortes de honor.

Grimalt ha anunciado que no seguirá como concejal tras traspasar la alcaldía / A. P. F.

Y confiesa que siempre ha sido aficionado a "los trastos viejos", y enseña un tornillo de las traviesas de la vía de aquel tren Gandia-Dénia que hizo su último viaje en 1974. Durante el mandato de Grimalt, se han cumplido los 50 años del agravio histórico de cerrar esa línea de ferrocarril que conectaba a la Marina Alta con el mundo. Es un tornillo, pero, en realidad, es una espina clavada. "Espero que algún día vuelva a ser realidad aunque sea con tornillos como éste", expresa el alcalde.

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Un equipo hecho

Grimalt deja un equipo hecho. Maria Josep Ripoll lidera el PSPV de Dénia. Las concejalías que llevaba el alcalde las asumen concejales que las conocen. La nueva concejala de Turismo será Marta Gascó, "un fichaje espectacular", destaca el alcalde. Y el responsable de la Ciudad Creativa de la Gastronomía será Raúl García de la Reina, quien ha acompañado a Grimalt a las asambleas de la Unesco.