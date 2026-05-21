El adiós del alcalde de Dénia y su espina clavada: un tornillo del tren que nunca llega
"No hay nadie imprescindible ni insustituible; los políticos no podemos eternizarnos en los cargos", afirma el socialista Vicent Grimalt, quien vive su último mes al frente del ayuntamiento y que ha decidido irse a casa tras pasarle la alcaldía a Rafa Carrió, de Compromís
Es un tornillo oxidado, pero también podría ser una espina clavada. El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, lo muestra en el vídeo en el que confirma lo que ya se sabía, que dimitirá de concejal y se jubilará después de traspasarle la alcaldía a su socio de gobierno Rafa Carrió, de Compromís. Estaba cantado. A Grimalt le queda justo un mes al frente del ayuntamiento. El pleno de nombramiento del nuevo alcalde será el 21 o el 22 de junio. Vicent Grimalt ha estado 11 años en el cargo. Ha sido una etapa de tranquilidad institucional y de notables avances (la ciudad ha dado un gran paso hacia la peatonalización, por ejemplo).
"Mi etapa como político activo ha llegado al final. No podemos eternizarnos en los cargos. Dejo paso a gente joven con otras inquietudes e ideas. Nadie es insustituible ni imprescindible", reflexiona el alcalde. Y muestra recuerdos: la fotografía con Luca, el niño de 3 años que padece una enfermedad ultrarrara, el síndrome IFAP, o la instantánea con las últimas falleras mayores de Dénia y sus cortes de honor.
Y confiesa que siempre ha sido aficionado a "los trastos viejos", y enseña un tornillo de las traviesas de la vía de aquel tren Gandia-Dénia que hizo su último viaje en 1974. Durante el mandato de Grimalt, se han cumplido los 50 años del agravio histórico de cerrar esa línea de ferrocarril que conectaba a la Marina Alta con el mundo. Es un tornillo, pero, en realidad, es una espina clavada. "Espero que algún día vuelva a ser realidad aunque sea con tornillos como éste", expresa el alcalde.
Un equipo hecho
Grimalt deja un equipo hecho. Maria Josep Ripoll lidera el PSPV de Dénia. Las concejalías que llevaba el alcalde las asumen concejales que las conocen. La nueva concejala de Turismo será Marta Gascó, "un fichaje espectacular", destaca el alcalde. Y el responsable de la Ciudad Creativa de la Gastronomía será Raúl García de la Reina, quien ha acompañado a Grimalt a las asambleas de la Unesco.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre
- Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa
- Los alcaldes de la Marina Alta dan su apoyo explícito a los docentes: respaldo en Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o Els Poblets