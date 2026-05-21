El autor de Xàbia Arnau Castell, "Premi València" de la Diputación de Valencia con una novela crítica con la especulación y la malversación política
"Plom i formigó" es el título de la obra del joven xabienc y el jurado de estos galardones de la Institució Alfons el Magnànim ha destacado su actualidad y el lenguaje popular
Arnau Castell Alemany (Xàbia, 1990) publicó en 2021 su primera novela, "A temps parcial", un relato con algunos rasgos autobiográficos sobre el trabajo precario y la peripecia de un joven valenciano que trabaja de profesor de Educación Física en Cadaqués. Este joven de Xàbia ha ganado ahora el "Premi València" de narrativa en valenciano que otorga la Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputación de València. Es uno de los escritores galardonados en esta edición de los "Premis València" y "València Nova". Y la cosa ha estado reñida. Se han presentado 504 originales en las distintas modalidades (poesía, narrativa, novela gráfica y ensayo).
El escritor xabienc, que comenzó en la literatura redactando dietarios y relatos de viajes, se declara "mariner de naixement ('mariner" de la Marina Alta) y empordanés d'acollida". La novela con la que ha ganado este prestigioso premio se titula "Plom i formigó". Arnau destripa la especulación urbanística y la malversación política. Así lo ha destacado el jurado, que apunta que el autor aborda temas de absoluta actualidad y lo hace con un lenguaje popular y cercano.
Los premios de narrativa están dotados con 15.000 euros y la publicación de la obra premiada por parte de la editorial Reclam.
Ya hay expectación en Xàbia por leer "Plom i formigó". Es un pueblo de escritores. Arnau irrumpe con fuerza en la literatura y lo hace sin morderse la lengua.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre
- Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa
- Los alcaldes de la Marina Alta dan su apoyo explícito a los docentes: respaldo en Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o Els Poblets