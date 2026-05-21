El autor de Xàbia Arnau Castell, "Premi València" de la Diputación de Valencia con una novela crítica con la especulación y la malversación política

Arnau Castell Alemany (Xàbia, 1990) publicó en 2021 su primera novela, "A temps parcial", un relato con algunos rasgos autobiográficos sobre el trabajo precario y la peripecia de un joven valenciano que trabaja de profesor de Educación Física en Cadaqués. Este joven de Xàbia ha ganado ahora el "Premi València" de narrativa en valenciano que otorga la Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputación de València. Es uno de los escritores galardonados en esta edición de los "Premis València" y "València Nova". Y la cosa ha estado reñida. Se han presentado 504 originales en las distintas modalidades (poesía, narrativa, novela gráfica y ensayo).

El escritor xabienc, que comenzó en la literatura redactando dietarios y relatos de viajes, se declara "mariner de naixement ('mariner" de la Marina Alta) y empordanés d'acollida". La novela con la que ha ganado este prestigioso premio se titula "Plom i formigó". Arnau destripa la especulación urbanística y la malversación política. Así lo ha destacado el jurado, que apunta que el autor aborda temas de absoluta actualidad y lo hace con un lenguaje popular y cercano.

Los premios de narrativa están dotados con 15.000 euros y la publicación de la obra premiada por parte de la editorial Reclam.

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Ya hay expectación en Xàbia por leer "Plom i formigó". Es un pueblo de escritores. Arnau irrumpe con fuerza en la literatura y lo hace sin morderse la lengua.