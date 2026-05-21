Elisa Perrigueur, de "Le Monde Diplomatique", premio internacional de periodismo y turismo sostenible "Ciudad de Xàbia" con un reportaje sobre cruceros

Los cruceros dan mucho de sí. Son otro mundo. Son, quizá, el no va más del turismo de decorado. Oleadas de cruceristas llegan a un destino y, con la lengua fuera, se dan un garbeo y se embarcan de nuevo. Turismo de mogollón. La experiencia del crucero es literaria. El título del clásico de David Foster Wallace lo dice todo: "Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer".

El jurado del III Premio Internacional de Periodismo y Turismo Sostenible “Ciudad de Xàbia”, impulsado por Casa Mediterráneo y el Ayuntamiento de Xàbia, ha concedido el galardón principal a la periodista francesa Elisa Perrigueur por su trabajo “Dans le huis clos des croisières” (“En el espacio cerrado de los cruceros”), publicado en Le Monde Diplomatique.

El fallo por unanimidad ha sido decidido por un jurado compuesto por el periodista de TodoAlicante, Adrián Mazón, el delegado de la Agencia EFE en Alicante, Antonio Martín, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, Rosalía Mayor.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio a las 11:00 horas en Casa Mediterráneo, y contará con la presencia de la ganadora, del director general de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, y de la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona.

En su reportaje, Elisa Perrigueur se adentra en el universo de los cruceros turísticos para analizar uno de los fenómenos turísticos de mayor crecimiento en el Mediterráneo. La periodista describe cómo estos grandes barcos funcionan como espacios cerrados donde el ocio, el consumo y el entretenimiento están cuidadosamente diseñados para fidelizar al pasajero, mientras las escalas se convierten en escenarios de consumo rápido y masificado.

A través de una inmersión periodística, el trabajo aborda las implicaciones económicas, medioambientales y sociológicas de esta industria, poniendo el foco en cuestiones como la contaminación, la presión turística sobre ciudades y puertos mediterráneos o las contradicciones que viven las comunidades locales, dependientes económicamente del turismo, pero críticas con sus efectos. El reportaje también analiza las condiciones laborales dentro de la industria de los cruceros y reflexiona sobre las nuevas formas de viajar en un contexto marcado por la búsqueda de seguridad, desconexión y consumo experiencial.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad del reportaje para abordar el turismo desde una mirada crítica, humana y profundamente contemporánea, conectando sostenibilidad, impacto social y transformación del territorio.

Además, el jurado ha querido conceder una mención especial al reportaje “La ONU reconoce a la abeja como el ser vivo más importante del planeta”, de la periodista Marian Albalat, emitido en Vistanova Televisión.

Abejas y biodiversidad

El trabajo pone en valor el papel esencial de las abejas en la polinización, la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas, relacionando directamente su conservación con la necesidad de avanzar hacia modelos de turismo más sostenibles y responsables. El reportaje aborda cuestiones como el impacto del cambio climático sobre el medio ambiente y el sector turístico, la importancia de proteger los hábitats naturales y el papel de la economía circular a través de iniciativas vinculadas al agroturismo, la apicultura y la sensibilización medioambiental.

Asimismo, destaca cómo la protección de las abejas y de las prácticas tradicionales asociadas a la apicultura contribuye también a preservar el patrimonio cultural y la identidad de muchas comunidades rurales mediterráneas.

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El Premio Internacional de Periodismo y Turismo Sostenible “Ciudad de Xàbia” reconoce trabajos periodísticos que contribuyen a sensibilizar sobre la importancia de un turismo responsable, comprometido con el medio ambiente, la cultura local y el desarrollo sostenible en la cuenca mediterránea.