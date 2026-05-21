No hallan la muralla del siglo XVIII de Calp en el solar donde se demolió la casa Poquet Beltrán

Siguiendo la normativa vigente, el solar de la recientemente demoliada Casa Poquet Beltrán ha sido objeto de un seguimiento arqueológico por parte del Ayuntamiento de Calp. Como es habitual en estos casos, el consistorio ha solicitado a la Conselleria de Patrimonio la autorización para que la técnico arqueóloga supervise las obras.

Este trámite es necesario debido a los antecedentes históricos de la ubicación, ya que en este lugar existía la posibilidad de que discurriese parte de la antigua muralla del siglo XVIII. Ya finalizados los trabajos de seguimiento arqueológico, se procederá a la elaboración de la correspondiente memoria arqueológica que se remitirá a la Conselleria de Patrimonio.

En los sondeos realizados se ha constatado que no existen elementos de relevancia significativa que requieran la paralización de las obras. La ocupación del solar se extiende desde la construcción del primer recinto amurallado del municipio, entre los siglos XIV y XV, hasta la última fase de construcción de la Casa Beltrán, ya en el siglo XX.

El cartel que anuncia la construcción del Museu de la Festa / Levante-EMV

Los trabajos de seguimiento han permitido documentar e interpretar las estructuras existentes, y el análisis de las secuencias estratigráficas ha confirmado que no se han hallado restos asociados a los recintos amurallados ni a otros elementos defensivos. Los restos encontrados se relacionan mayoritariamente con edificaciones de los siglos XIX y XX. Entre ellos, se identificaron dos pozos pluviales construidos en fases más recientes, uno de los cuales fue utilizado posteriormente como fosa séptica; en ningún caso se trata de aljibes de cronología anterior.

Derribo en 1870

La documentación histórica disponible indica que, hacia 1870, el Ayuntamiento derribó los restos de la muralla del siglo XVIII, y es probable que los materiales fueran reutilizados en este u otros solares como elementos de relleno. El estudio arqueológico actual confirma incluso el empleo de arena de playa con abundancia de malacofauna en los rellenos.

Actualmente, tras la disposición de una lona de geotextil sobre los niveles de rocamadre, que plantean indicios de una posible manipulación humana de la que no se puede proponer una cronología al no contar con materiales datables, prosiguen los trabajos de edificación.

Dada la sensibilidad del proyecto, el Ayuntamiento desea reiterar que en breve remitirá la memoria arqueológica a la Conselleria. Lejos de pretender ocultar información, el Consistorio tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía datos completos y veraces, basados en la documentación técnica elaborada por los expertos que han intervenido en el solar.