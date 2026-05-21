El legado morisco conecta territorios: una asociación cultural de Rabat visita con la Fundació Cirne los despoblados de la Vall d’Alcalà y el paisaje andalusí

Despoblados moriscos, paisaje de silencio. Estos lugares evocan la tragedia de la expulsión en 1609 de los moriscos valencianos. Aquel destierro masivo (más de 42.000 personas se embarcaron a la fuerza en los puertos de Dénia y Xàbia) vació el interior de la Marina Alta.

Una delegación de la Asociación Ribat Al Fath para el Desarrollo Sostenible (Rabat, Marruecos) y los responsables de la Fundació Cirne de Xàbia visitaron este fin de semana los despoblados de l’Atzuvieta, la Queirola y de la Roca, en la Vall d’Alcalà. Recorrieron las ruinas de las casas de los moriscos. Los arqueólogos Pasqual Costa y Joaquim Bolufer les explicaron las singularidades constructivas de estas casas y cómo era la vida de sus moradores. En el recuerdo estaba la profesora Hayat Dinia, descendiente de los moriscos valencianos (su apellido, Dinia, es una variante de Dénia), quien en 2009, al cumplirse los 400 años de la expulsión, regresó, conmovida, a los despoblados. Hayat falleció en 2019.

La visita de la delegación de la Asociación Ribat Al Fath forma parte de un proyecto de recuperación de la memoria de los moriscos valencianos. Lo coordinan Kaoutar El Amri, responsable de la comisión de Estudios Andalusíes y del Centro Ibn Baja para los Estudios Andalusíes, y la profesora Rajae El Khamsi. Este colectivo prepara un convenio de colaboración con la Fundació Cirne.

La visita a la Fundació Cirne de Xàbia / Levante-EMV

La delegación de la Asociación Ribat Al Fath la integraban, además de las dos profesoras citadas, Mohammed Benhsain, su vicepresidente y responsable de la comisión de Partenariado internacional; Aïcha El Alaoui El Belghiti, vicepresidenta y responsable del patrimonio oral, y Nabil Fenjirou, vicesecretario general y responsable del Festival de música andalusí y del Centro Ibn Baja para los Estudios Andalusíes.

La delegación en la Font de Al-Azraq, en Alcalà de la Jovada / Levante-EMV

Llegaron el viernes a la tarde al aeropuerto de València y viajaron a Dénia. Los acompañó Ferran García, de la Fundació Cirne. En Dénia, los esperaban el presidente de Cirne, Enric Martínez, y el arqueólogo Pasqual Costa. Visitaron la ciudad y su puerto, en el que en 1609 se embarcaron hacia el exilio miles de moriscos valencianos.

La exposición de los 400 años de la expulsión de los moriscos viajará a Rabat

La delegación llegada de Rabat se desplazó luego a la Vall d’Alcalà. Durante el fin de semana, descubrieron el paisaje andalusí del interior de la Marina Alta. El domingo acudieron a Xàbia, a la sede de la Fundació Cirne. Allí perfilaron la propuesta de convenio. Entre sus objetivos, destacan el de divulgar y recuperar la historia de los moriscos valencianos, editar publicaciones conjuntas o llevar a Marruecos la exposición itinerante sobre la expulsión y el legado de los moriscos que la Fundació Cirne realizó en 2009 y que se ha exhibido en numerosos pueblos valencianos. La finalidad global del convenio es estrechar la relación entre estas dos orillas del Mediterráneo y reivindicar la historia común de los moriscos.

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La reunión en la Fundació Cirne / Levante-EMV

La asociación Ribat al Fath lleva a cabo una gran labor de investigación del legado andalusí. Además, organiza cada año un festival internacional de música andalusí. Está también plenamente alineada con el desarrollo sostenible y promueve actividades de defensa de la ecología y el patrimonio y de concienciación sobre ciudades y territorios más resilientes, solidarios y justos.