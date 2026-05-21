La Marina Alta constitueix la seua nova Xarxa d’Igualtat: Àlex Waylett, de Sagra, primer president
La xarxa naix de la implicació directa i el treball previ de les tècniques d'igualtat dels diferents municipis de la comarca
La igualtat de gènere fa un salt d'escala: deixa de ser una fita aïllada de cada poble per a convertir-se en un compromís col·lectiu, ferm i coordinat de tot el territori
La Marina Alta ha fet un pas històric en la gestió del benestar social i la igualtat. Ahir dimarts, 19 de maig, el Saló de Plens de l’Ajuntament de Xàbia va ser l'escenari del plenari de constitució de la nova Xarxa d'Igualtat Marina Alta, una iniciativa que naix amb l'objectiu d'unificar forces i coordinar les polítiques de gènere a tota la comarca.
La creació d'aquesta xarxa no és una acció aïllada, sinó el resultat madur d'un intens treball previ de diagnòstic i cooperació. L'organisme ha pogut vore la llum gràcies a la ferma implicació dels municipis de la Marina Alta, canalitzada a través de la labor diària i coordinada de les tècniques d'igualtat que actualment estan presents en el territori.
La importància de la posada en marxa d'aquesta xarxa es basa en dos pilars fonamentals:
- Optimització de recursos: Permetrà compartir eines, formació i campanyes, fent que les polítiques d'igualtat arriben amb la mateixa força a tots els pobles, independentment de la seua població.
- Cohesió i resposta comarcal: Respon a la necessitat de donar una resposta conjunta, sòlida i unificada als reptes actuals en matèria de gènere, conciliació i diversitat.
En el plenari de constitució també va tenir lloc l’elecció de la presidència i les seues vicepresidències, que junt a les vocalies tècniques constituiran el Consell Rector de la Xarxa. En aquest sentit, el president de la Mancomunitat y alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, va voler destacar i fer valdre el fet que les vicepresidències, “sempre s’han repartit perquè representen totes les forces polítiques que hi ha als ajuntaments de la comarca, fet que garanteix la pluralitat i representativitat de totes les sensibilitats polítiques en tots els diferents òrgans de govern de la MACMA”.
Alex Waylett Fernández, regidor d’Igualtat de l’Ajuntament de Sagra, va resultar elegit president de la nova Xarxa per unanimitat. A continuació, també es van escollir i aprovar unànimement les diferents vicepresidències que recauran en els següents membres:
- 1a Vicepresidència. Laura Grimalt Pérez, de l’EATIM de Jesús Pobre, pel grup de Compromís.
- 2a Vicepresidència Javier Scotto Di Tella, de l’Ajuntament de Dénia, pel grup del PSOE.
- 3a Vicepresidència Rosa Anna Caselles Llobell, de l’Ajuntament de Teulada, pel grup del PP.
- 4a Vicepresidència Maria Oltra Vidal, de l’Ajuntament de l’Atzúbia, pel grup dels independents.
Per altra banda les vocalies tècniques, recauran en Aina Gonález Naya, de l’Ajuntament de Xàbia i Marta MIñana Alemany, de l'Ajuntament de Dénia, i les seues suplències corresponents en Shaila Monasor Ortolà, de l’Ajuntament de Calp i Isabel Martín Pérez, de l’Ajuntament de Benissa.
Per finalitzar el plenari la nova tècnica d’Igualtat de la MACMA, Carme Ivars Ronda, va realitzar un repàs del funcionament i normativa de la Xarxa d’Igualtat. Per últim, tots i totes les representants es realitzaren la foto de família junt a totes les tècniques d’Igualtat de la comarca.
"Una comarca més justa, inclusiva i igualitària"
Alex Waylett, ja com a president de la Xarxa ha declarat que “és un honor assumir la presidència de la Xarxa d’Igualtat de la Marina Alta. Afronte esta etapa amb molta il·lusió i amb el compromís de continuar treballant per una comarca més justa, inclusiva i igualitària”. A més a més ha volgut afegir “vull agrair la confiança dipositada en mi i reconéixer el treball realitzat fins ara per totes les persones que formen part d’esta xarxa. Continuarem impulsant iniciatives útils i pròximes per avançar junts en igualtat i convivència a tota la Marina Alta”.
Amb la constitució d'aquesta xarxa, la Marina Alta es consolida com un referent de cooperació intermunicipal. La igualtat de gènere fa un salt d'escala: deixa de ser una fita aïllada de cada poble per a convertir-se en un compromís col·lectiu, ferm i coordinat de tota la comarca.
Amb el plenari de constitució ja celebrat, la Xarxa d'Igualtat Marina Alta comença a caminar des ja mateix de manera oficial, establint un calendari de treball que marcarà l'agenda social de la comarca per als pròxims mesos.
