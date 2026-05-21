El portavoz de Vox en Xàbia acude al juzgado de Dénia a declarar por el presunto acoso sexual a una asesora

El portavoz de Vox en Xàbia, José Marcos Pons, ha llegado pasadas las 9.30 horas al juzgado de Dénia para declarar por el presunto acoso sexual a una asesora municipal. Está citado en calidad de investigado (antes imputado). Ha llegado junto a su abogada. Pons llevaba en una mano un archivador de documentos.

La instrucción judicial sigue su curso. El concejal está acusado de acosar sexualmente a una trabajadora municipal que tuvo que renunciar a su empleo al no poder soportar más el supuesto hostigamiento. El caso se destapó al iniciar Vox un expediente a su portavoz en Xàbia después de que la empleada trasladara los hechos. Este partido únicamente reprendió a su concejal y le conminó a corregir su comportamiento inadecuado. Mientras, el ayuntamiento abrió también un expediente que archivó de forma provisional al tener conocimiento de que la víctima había acudido a la vía penal.

El concejal de Vox, junto a su abogada, al entrar en el juzgado / A. P. F.

Mientras, la Guardia Civil también ha realizado averiguaciones. Agentes de la Policía Judicial acudieron al ayuntamiento a recabar testimos de otras trabajadoras y de concejalas. Esa investigación se desarrolló de forma muy discreta. Era básico acudir al centro de trabajo en el que ocurrió el presunto acoso sexual y el abuso de poder para reconstruir los hechos.

La trabajadora era un cargo de confianza y estaba adscrita al grupo municipal de Vox, cuyo único concejal es José Marcos Pons. La empleada pidió a la alcaldesa que la cesara (los cargos de confianza dependen de la alcaldesa) al no poder aguantar más el presunto trato humillante y el acoso.

"De ahí no te mueves"

El portavoz de Vox ha asegurado en varias ocasiones que cuenta con el apoyo del presidente de su partido, Santiago Abascal, quien, según el concejal, le ha dicho "textualmente": "Tú de ahí no te mueves".

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La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, retiró al portavoz de Vox la tenencia de alcaldía y las concejalías que le había delegado, que eran el Ciclo Integral del Agua (incluye la empresa municipal Amjasa) y Turismo. José Marcos Pons ha pasado a la oposición y ya anunció que iba a ser el azote del gobierno en minoría de PP y CpJ.