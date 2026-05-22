El alcalde de Dénia empieza a dejar paso: le entrega Turismo a Marta Gascó y Ciudad Creativa a Raúl García de la Reina
Vicent Grimalt todavía acudió este jueves como alcalde y responsable de turismo a la jornada del Centre de Gastronomia Gasterra-Dénia-UA "Sabores de ayer, cocina de hoy, cultura de mañana"
Todo tiene ya un significado especial. Que Vicent Grimalt anuncie que, tras el inminente relevo en la alcaldía de Dénia (el 21 o 22 de junio la asume Rafa Carrió), dimitirá de concejal y se jubilará, y, en el vídeo, muestre un tornillo oxidado de aquel tren Gandia-Dénia que hizo su último viaje en 1974, se interpreta como que ese tornillo es una espina clavada, que se marcha con la sensación de que el anhelado ferrocarril entre la Marina Alta y la Safor sigue igual de lejos que siempre. Y ahora, cuando delega en Marta Gascó Turismo y en Raúl García de la Reina Ciudad Creativa (ha firmado el decreto este viernes), pues hay que fijarse en el último acto al que ha asistido Grimalt como responsable de estas dos concejalías.
Y fue un acto con sabor gastronómico y turístico. Y el título, "Sabores de ayer, cocina de hoy, cultura de mañana", contiene todos los adverbios de tiempo a los que se recurre cuando llega el balance y la despedida. Esa jornada tuvo lugar en el Centre de Turisme (CdT) Marina Alta-Dénia. La organizó el alumnado de Protocolo y Gestión de Eventos de 3r de Gastronomía y Artes Culinarias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.
El Centre de Gastronomia Gasterra-Dénia-UA, que más pronto que tarde se trasladará a la restaurada finca de Torrecremada, da vuelo universitario a la ciudad. Y uno de los logros de Grimalt ha sido el de empezar a hacer de Dénia una ciudad universitaria. Todavía queda, eso sí, mucho camino.
Marta Gascó ya es la nueva concejala de Turismo. La delegación incluye las campañas de calidad de desarrollo turístico, la oficina de Turismo y las relaciones con centros de turismo para la calificación profesional. Esta concejala ya gestiona OMIC, Modernización, Transparencia, OAC (censo y estadísticas) y Personas Mayores (Centro Social y Aulas de la Tercera Edad).
Mientras, Raúl García de la Reina asume la delegación especial de Ciudad Creativa. Dénia es Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. Es, además, concejal de Cultura, Fiestas y Cooperación y Relaciones Internacionales.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre
- Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa
- Los alcaldes de la Marina Alta dan su apoyo explícito a los docentes: respaldo en Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o Els Poblets