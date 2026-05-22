Avamet estrena estación meteorológica en el Puig de la Llorença: Ibiza, a tiro de piedra

Sí, el Puig de la Llorença. A esta montaña del Poble Nou de Benitatxell se le ha subido a la chepa una urbanización. Se olvida el topónimo. Hay que recuperarlo. Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) lo tiene claro. Siempre Puig de la Llorença. Allí ha instalado una nueva estación meteorológica y webcam. Lo ha anunciado en redes. Y ha compartido unas fotografías deslumbrantes.

"La webcam permite apreciar parte del término de Xàbia. Se ven perfectamente el Cap de la Nau y el cabo de Sant Antoni. En algunos momentos del día y si la visibilidad es buena, se puede ver en el horizonte la isla de Ibiza (a 95 km)", indica Avamet.

El amanecer observado desde la webcam de Avamet en el Puig de la Llorença / Avamet Meteorologia

La silueta de la isla se vislumbra perfectamente. Las imágenes se tomaron al amanecer. En ese cielo de matiz naranja y de claridad absoluta, Ibiza está a tiro de piedra. Parece que las distancias se comprimen. La Marina Alta se asoma a Les Balears. Son territorios que comparten mucho más que el contacto visual. Están unidos por la historia y la cultura.

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Un gran observatorio

Avamet también destaca que el Puig de la Llorença, además de las extraordinarias vistas, es un lugar "muy interesante meteorológicamente hablando". Esta estación va a dar mucho juego. La perspectiva a este cielo y al mar no será siempre tan luminosa. Desde aquí se podrá seguir la evolución de las impetuosas tormentas que entran por levante.