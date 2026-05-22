Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaCalles cortadas manifestación ValenciaSeguimiento huelga profesoresPérez Llorca Huelga EducaciónFord Bronco AlmussafesValencia Basket horarioValldigna Verda
instagramlinkedin

Avamet estrena estación meteorológica en el Puig de la Llorença: Ibiza, a tiro de piedra

La webcam domina buena parte del término de Xàbia, así como los cabos de Sant Antoni y la Nau, y los días de gran claridad se divisa con nitidez el perfil de la isla, que está a 95 kilómetros de distancia

La nítida silueta de Ibiza captada por la webcam de Avamet

La nítida silueta de Ibiza captada por la webcam de Avamet / Avamet

Alfons Padilla

Alfons Padilla

El Poble Nou de Benitatxell

Sí, el Puig de la Llorença. A esta montaña del Poble Nou de Benitatxell se le ha subido a la chepa una urbanización. Se olvida el topónimo. Hay que recuperarlo. Avamet (Associació Valenciana de Meteorologia) lo tiene claro. Siempre Puig de la Llorença. Allí ha instalado una nueva estación meteorológica y webcam. Lo ha anunciado en redes. Y ha compartido unas fotografías deslumbrantes.

"La webcam permite apreciar parte del término de Xàbia. Se ven perfectamente el Cap de la Nau y el cabo de Sant Antoni. En algunos momentos del día y si la visibilidad es buena, se puede ver en el horizonte la isla de Ibiza (a 95 km)", indica Avamet.

El amanecer observado desde la webcam de Avamet en el Puig de la Llorença

El amanecer observado desde la webcam de Avamet en el Puig de la Llorença / Avamet Meteorologia

La silueta de la isla se vislumbra perfectamente. Las imágenes se tomaron al amanecer. En ese cielo de matiz naranja y de claridad absoluta, Ibiza está a tiro de piedra. Parece que las distancias se comprimen. La Marina Alta se asoma a Les Balears. Son territorios que comparten mucho más que el contacto visual. Están unidos por la historia y la cultura.

Noticias relacionadas

Un gran observatorio

Avamet también destaca que el Puig de la Llorença, además de las extraordinarias vistas, es un lugar "muy interesante meteorológicamente hablando". Esta estación va a dar mucho juego. La perspectiva a este cielo y al mar no será siempre tan luminosa. Desde aquí se podrá seguir la evolución de las impetuosas tormentas que entran por levante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  4. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  5. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
  6. La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre
  7. Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa
  8. Los alcaldes de la Marina Alta dan su apoyo explícito a los docentes: respaldo en Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o Els Poblets

Avamet estrena estación meteorológica en el Puig de la Llorença: Ibiza, a tiro de piedra

Avamet estrena estación meteorológica en el Puig de la Llorença: Ibiza, a tiro de piedra

El drástico cartel en un comercio de Gata de Gorgos: "Cerrado para siempre"

El drástico cartel en un comercio de Gata de Gorgos: "Cerrado para siempre"

Juzgan a la presidenta de una comunidad de vecinos de Dénia por cobrar 190 recibos de la cuenta de una vecina fallecida

Juzgan a la presidenta de una comunidad de vecinos de Dénia por cobrar 190 recibos de la cuenta de una vecina fallecida

La lección del gran apagón: Benitatxell crea cinco puntos de encuentro a los que acudir en caso de emergencia

La lección del gran apagón: Benitatxell crea cinco puntos de encuentro a los que acudir en caso de emergencia

Calp quiere que las cartas lleguen a los vecinos: instala más de 3.000 buzones

Calp quiere que las cartas lleguen a los vecinos: instala más de 3.000 buzones

El espectáculo del atún en Dénia: 108 kilos de puro sabor

El espectáculo del atún en Dénia: 108 kilos de puro sabor

La Fossa de Calp, una playa de bandera: 40 años con la enseña azul, un hito

La Fossa de Calp, una playa de bandera: 40 años con la enseña azul, un hito

La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego

La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
Tracking Pixel Contents