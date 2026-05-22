Calp quiere que las cartas lleguen a los vecinos: instala más de 3.000 buzones

El Ayuntamiento de Calp, a través del Departamento de Línea 900, ha instalado en los últimos meses nuevas baterías de buzones concentrados domiciliarios, de manera que se amplía este servicio en las urbanizaciones Carrió, Marisol Park, Ortembach y Los Pinos. Y, por primera vez, se ha instalado un punto de reparto en Enginent II.

En total, se ponen a disposición de la ciudadanía 2.907 buzones individuales. El Ayuntamiento de Calp presta este servicio desde 2014, año en que Correos anunció la interrupción de la entrega domiciliaria puerta a puerta en aquellas urbanizaciones consideradas entornos especiales y que no contaran con Buzones Concentrados Pluridomiciliarios (BCP). Esta medida se adoptó en aplicación del Real Decreto 503/2007, de 20 de abril, que establece la obligación de instalar BCP en zonas calificadas como especiales —viviendas aisladas o diseminadas, áreas con gran desarrollo urbanístico y baja densidad de población, urbanizaciones, mercados, entre otras— para poder seguir recibiendo la correspondencia.

Aunque en principio la instalación de buzones es un asunto que corresponde a la ciudadanía, el Ayuntamiento consideró oportuno llevar a cabo esta iniciativa, consciente de las dificultades que esto supone para los vecinos de las urbanizaciones, muchos de los cuales son extranjeros y están ausentes en periodos determinados del año, además del gran volumen de buzones que se precisa que se instalen. Todo ello con el objetivo de garantizar el reparto postal en estas zonas.

Desde entonces, el consistorio calpino ha ido ampliando e instalando nuevos buzones concentrados pluridomiciliarios ante la necesidad de satisfacer la demanda existente. Además se encarga de que estos estén correctamente rotulados y ordenados de forma alfanumérica, conforme a la normativa postal. Por este motivo, desde el Ayuntamiento se quiere remarcar que cuando se lleva a cabo en alguna urbanización la ampliación del número de buzones, como ha sucedido ahora, existe la posibilidad de que los que estaban en uso con anterioridad puedan cambiar de ubicación dentro de la batería para mantener dicho orden, si bien la cerradura, las llaves y la numeración continuarán siendo las mismas.

Con la instalación de estos nuevos buzones, la urbanización Carrió que disponía de tres baterías de buzones (dos con 48 buzones individuales y otro de 36) pasará a contar con una cuarta con 48 nuevos buzones; Marisol Park, que disponía de una batería de 48 dispondrá de 48 buzones más; Ortembach, que tenía dos baterías de 36 tendrá 48 buzones más y Los Pinos, que contaba con una de 36 y otra de 24 tendrá 48 buzones más. Por su parte, Enginent II contará con una batería de 24 buzones para el servicio de reparto postal.

El Ayuntamiento dispone de una ordenanza que regula la instalación de estas baterías de reparto y que establece que podrán solicitarlas las viviendas unifamiliares y naves industriales. Por tanto, quedarán excluidas las viviendas sujetas a régimen de propiedad horizontal, que deberán disponer de sistemas propios de recepción postal.

Para que los ciudadanos residentes en estas urbanizaciones puedan arrendar uno de estos buzones deberán solicitarlo en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) a través de una instancia específica y presentar copia del DNI o NIE o pasaporte así como de la documentación que acredite la propiedad de la vivienda (escritura o último recibo del IBI) y abonar 120 euros por el alquiler del buzón para un período de 15 años. En caso de ser inquilino ha de ser el propietario quien realice este trámite. No obstante, se recomienda consultar la disponibilidad de buzones en el teléfono gratuito de atención ciudadana y comunicación de incidencias de la Línea 900: 900 20 40 50.

Ampliar buzones

El Ayuntamiento de Calp seguirá ampliando buzones en aquellas urbanizaciones que lo requieran, en función de la demanda existente, y no tengan reparto de Correos casa a casa por haber sido consideradas entornos especiales según la normativa postal vigente.

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“La colaboración del Ayuntamiento es fundamental para seguir ampliando este servicio y mantener los puntos de reparto correctamente rotulados y ordenados alfanuméricamente, garantizando así un servicio postal eficiente y accesible para los vecinos de las urbanizaciones”, ha destacado la alcaldesa de Calp, Ana Sala, quien ha añadido que “esta iniciativa supone además un importante esfuerzo municipal para dar respuesta a una necesidad real de muchos residentes y contribuir a mejorar su día a día y la calidad de los servicios que reciben”.