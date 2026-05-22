El drástico cartel en un comercio de Gata de Gorgos: "Cerrado para siempre"

"Cerrado para siempre". En el catálogo de cierres hay varias fórmulas: "Cerrado por jubilación", "liquidación por cierre", "cerrado por traslado"... Pero este cartel situado en el escaparate de un local de la travesía urbana de la N-332 y el inicio de la calle La Bassa, en Gata de Gorgos, no se anda con medias tintas. Es drástico. Directo. "Cerrado para siempre". No deja ni un resquicio de esperanza. Este negocio no solo ha bajado la persiana. Ha chapado sin remedio. Estuvo un tiempo de rebajas por liquidación. Y luego, el cierre inevitable.

El local se halla en un lugar histórico de compras. Resisten varias tiendecitas de artesanía. Gata es un pueblo de gran tradición de "llata" y esparto. También hay comercios de muebles de exterior. En las fotos antiguas, este rincón de Gata bulle de comercio. Los turistas no se podían resistir a parar y comprar "souvenirs" de pura artesanía.

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Pero la crisis del comercio tradicional está en la calle. Sí, en la calle. Es ahí donde se ven los locales cerrados y vacíos. No se salvan ni las plazas y calles que históricamente han tenido más tirón ventas. Y se pierde la cultura y el patrimonio comercial. Cada cierre es un drama. Y en este local del "cerrado para siempre" no hay rodeos. Refleja muy bien el pesimismo de una actividad, la del comercio de siempre, que daba vida a los pueblos y las calles.