La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego

Crecer y hacerlo sin en una comarca, la Marina Alta, en la que todo lo que sea diversificar y romper los "monocultivos" de turismo y la construcción le va de fábula. La empresa de Xàbia Asevi, fundada en 1952 y líder en la fabricación de productos de limpieza y desinfección, prepara su implantación en el polígono de Pego. Abrirá allí factoría. Es un paso importante en su plan de expansión y crecimiento.

Un momento de la visita a las instalaciones de Asevi en la carretera de Xàbia a Gata / Levante-EMV

El alcalde de Pego, Enrique Moll, acompañado de la concejala de Urbanismo, Laura Castellà, y del edil de Hacienda, Ricardo Sendra, han visitado la instalación de Asevi en Xàbia. Josep Pons, fundador de la empresa, los ha recibido. Han hablado del proceso de implantación en Pego y de los trámites urbanísticos y técnicos.

Noticias relacionadas

Enrique Moll ha agradecido a la empresa que haya elegido su municipio para expandirse. "Será una importante inversión que repercutirá de manera muy significativa en el crecimiento del pueblo y la creación de puestos de trabajo. Es una oportunidad que demuestra el enclave estratégico del polígono de Pego".