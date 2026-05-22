La Fossa de Calp, una playa de bandera: 40 años con la enseña azul, un hito

Una playa de bandera. De bandera azul. Lo de la Fossa de Calp es un hito. Lleva 40 años revalidando, verano tras verano, la bandera azul. Es una de las siete playas que la mantienen desde que hace cuatro décadas Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor) empezó a entregarlas. Por ello, Adeac y el Ayuntamiento de Calp han preparado una jornada para difundir la importancia de la bandera azul y conmemorar que aquí ondea ya durante 40 veranos.

El sábado 30 de mayo a partir de las 10:30 horas, la plaza del Mediterráneo, junto a la playa de la Fossa, será el escenario de diversos actos para conmemorar los 40 años de bandera azul. La jornada se iniciará con las intervenciones del Presidente de ADEAC ( Asociación de Educación Ambiental y del Consumido), José Palacios, y de la alcaldesa de Calp, Ana Sala, que llevaran a cabo la izada de la bandera de la playa.

Posteriormente se realizaran dos talleres: un taller de educación ambiental sobre microplásticos de una hora de duración, impartido conjuntamente por la Asociación Xaloc y ADEAC, y un taller de socorrismo y primeros auxilios: “Técnicas sencillas que salvan vidas”, impartido por el presidente de ADEAC, el Dr. José Palacios Aguilar.

Recoger colillas

Y al mismo tiempo la jornada contempla labores de recogida de basuraleza en la playa, concretamente el Proyecto Libera centrará los esfuerzos en la recogida de colillas. Todas estas iniciativas están abiertas al público en general.

Con esta jornada se pretende subrayar el hito de que la playa de la Fossa sea durante 40 años consecutivos un referente de excelencia ambiental y compromiso con el programa Bandera Azul. Junto a la playa de la Fossa han obtenido la bandera azul de forma ininterrumpida las playas de Alcalá de Xivert (playa El Carregador), Alicante (playa San Juan), Cullera (playa Sant Antoni), El Campello (playa Carrer la Mar), Gandia (playa Nord), Oleiros (playa Bastiagueiro) a los que se añaden dos puertos deportivos, Real Club Náutico Calp y el Club Náutico de Altea.