Juzgan a la presidenta de una comunidad de vecinos de Dénia por cobrar 190 recibos de la cuenta de una vecina fallecida

La vecina siguió pagando religiosamente después de muerta. El caso es pelín macabro. La Audiencia de Alicante juzga este martes a la presidenta de una comunidad de vecinos de Dénia que cobró supuestamente a una vecina fallecida hasta 190 recibos. Se los pasó a la cuenta entre los años 2014 y 2019. Le sisó 10.000 euros. Y también ingresó de la cuenta de la difunta más de 69.000 euros a nombre de la comunidad.

El Fisal sostiene que la procesada sabía que la mujer había muerto y, sin embargo, no dejó de girarle los recibos.

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