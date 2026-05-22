Liberan a una pareja de ancianos atrapados en su coche tras una colisión con un camión en Calp
Los sanitarios estabilizaron a los ocupantes del coche y los trasladaron al hospital de Dénia
Una pareja de ancianos quedó atrapada en su coche tras una colisión con un camión en la avenida del País Valencià de Calp. El coche recibió un fuerte impacto en el lateral del conductor. En seguida llegó la Policía Local. Los agentes asistieron a los ocupantes del coche. Estaban heridos. Acudieron los servicios sanitarios y los bomberos del parque de Benissa. Estos últimos excarcelaron al matrimonio.
Los sanitarios los estabilizaron y luego los trasladaron al hospital de Dénia.
El accidente ocurrió poco antes de las 14 horas. Los agentes de la Policía Local también regularon el tráfico y garantizaron la seguridad de todos.
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