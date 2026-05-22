Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaProfesores FP ValenciaPérez Llorca Huelga EducaciónValencia Basket horarioNuevos radares ValenciaConcierto Aitana Roig ArenaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

Liberan a una pareja de ancianos atrapados en su coche tras una colisión con un camión en Calp

Los sanitarios estabilizaron a los ocupantes del coche y los trasladaron al hospital de Dénia

Los bomberos excarcelaron a los heridos

Los bomberos excarcelaron a los heridos / Policía Local de Calp

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Una pareja de ancianos quedó atrapada en su coche tras una colisión con un camión en la avenida del País Valencià de Calp. El coche recibió un fuerte impacto en el lateral del conductor. En seguida llegó la Policía Local. Los agentes asistieron a los ocupantes del coche. Estaban heridos. Acudieron los servicios sanitarios y los bomberos del parque de Benissa. Estos últimos excarcelaron al matrimonio.

El coche recibió un fuerte impacto en un lateral

El coche recibió un fuerte impacto en un lateral / Policía Local de Calp

Los sanitarios los estabilizaron y luego los trasladaron al hospital de Dénia.

Noticias relacionadas

El accidente ocurrió poco antes de las 14 horas. Los agentes de la Policía Local también regularon el tráfico y garantizaron la seguridad de todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  4. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  5. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
  6. La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre
  7. Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa
  8. Los alcaldes de la Marina Alta dan su apoyo explícito a los docentes: respaldo en Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o Els Poblets

Liberan a una pareja de ancianos atrapados en su coche tras una colisión con un camión en Calp

Liberan a una pareja de ancianos atrapados en su coche tras una colisión con un camión en Calp

No hallan la muralla del siglo XVIII de Calp en el solar donde se demolió la casa Poquet Beltrán

No hallan la muralla del siglo XVIII de Calp en el solar donde se demolió la casa Poquet Beltrán

Elisa Perrigueur, de "Le Monde Diplomatique", premio internacional de periodismo y turismo sostenible "Ciudad de Xàbia" con un reportaje sobre cruceros

Elisa Perrigueur, de "Le Monde Diplomatique", premio internacional de periodismo y turismo sostenible "Ciudad de Xàbia" con un reportaje sobre cruceros

Calp insta al Consell a que tramite la protección del pulmón verde de Garduix, Pla Feliu y Ràfol

Calp insta al Consell a que tramite la protección del pulmón verde de Garduix, Pla Feliu y Ràfol

El autor de Xàbia Arnau Castell, "Premi València" de la Diputación de Valencia con una novela crítica con la especulación y la malversación política

El autor de Xàbia Arnau Castell, "Premi València" de la Diputación de Valencia con una novela crítica con la especulación y la malversación política

El portavoz de Vox en Xàbia acude al juzgado de Dénia a declarar por el presunto acoso sexual a una asesora

El portavoz de Vox en Xàbia acude al juzgado de Dénia a declarar por el presunto acoso sexual a una asesora

El legado morisco conecta territorios: una asociación cultural de Rabat visita con la Fundació Cirne los despoblados de la Vall d’Alcalà y el paisaje andalusí

El legado morisco conecta territorios: una asociación cultural de Rabat visita con la Fundació Cirne los despoblados de la Vall d’Alcalà y el paisaje andalusí

El adiós del alcalde de Dénia y su espina clavada: un tornillo del tren que nunca llega

El adiós del alcalde de Dénia y su espina clavada: un tornillo del tren que nunca llega
Tracking Pixel Contents