La lección del gran apagón: Benitatxell crea cinco puntos de encuentro a los que acudir en caso de emergencia
El Ayuntamiento ha instalado recientemente carteles identificativos en cada zona para facilitar su localización inmediata en caso de catástrofe
El jefe de Protección Civil, Arturo Esteve, ofreció ayer una charla informativa en el ‘Espacio Amigos’ para refrescar los protocolos de actuación ante situaciones extremas
El Ayuntamiento de El Poble Nou de Benitatxell, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, continúa dando pasos firmes en su estrategia de prevención y seguridad urbana. Con el objetivo de que la población esté perfectamente preparada y sepa cómo actuar ante una situación de riesgo extremo o catástrofe, el consistorio ha completado recientemente la instalación de carteles identificativos en los cinco puntos de encuentro estratégicos del municipio.
Esta medida complementa las campañas informativas y los folletos sectorizados que se distribuyeron el pasado mes de octubre a raíz de la experiencia del apagón eléctrico de abril del pasado año. Los nuevos paneles permiten a los vecinos y vecinas ubicar de forma rápida, visual y presencial el lugar exacto al que deben acudir en caso de emergencia o pérdida de comunicaciones, según el área residencial en la que habiten.
Refuerzo informativo en el 'Espacio Amigos'
En paralelo a la mejora de la señalización física, el Ayuntamiento sigue apostando por la formación continua de la ciudadanía. En este contexto, ayer jueves, el jefe de Protección Civil del municipio, Arturo Esteve, impartió una charla informativa en el 'Espacio Amigos'.
Durante la sesión, Esteve repasó de forma detallada los protocolos esenciales sobre cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, resolviendo dudas y recordando la importancia de mantener la calma y seguir siempre las directrices de los cuerpos de seguridad.
La elección del lugar no fue casual. El 'Espacio Amigos' es una iniciativa de dos vecinas, Margaret Hales y Trudi Van Dorp, cuyo propósito es fomentar un punto de reunión, debate y realización de talleres. Un entorno pensado para socializar, hacer frente a la soledad y tejer lazos comunitarios que, precisamente en situaciones de vulnerabilidad o desastre, resultan clave para activar redes de apoyo mutuo y solidaridad vecinal.
La concejala de Seguridad Ciudadana, María José Ivars, ha destacado la importancia de combinar la formación con la señalización física en la calle. “Con la instalación de estos nuevos carteles damos un paso crucial. Ya no solo explicamos sobre el papel dónde están los puntos de encuentro, sino que los visibilizamos en el propio terreno para que cualquier vecino los localice de forma rápida e instintiva en un momento de tensión”.
Ivars también ha puesto en valor el trabajo continuo del consistorio y sus cuerpos de seguridad. “La seguridad es un esfuerzo diario. Tras la experiencia del apagón el año pasado, hoy demostramos que, gracias a la implicación de Protección Civil, la Policía Local y de los propios vecinos, El Poble Nou de Benitatxell es un municipio mucho más fuerte, coordinado y preparado ante cualquier adversidad”.
Por último, el Ayuntamiento recuerda que toda la información detallada y los planos de los cinco puntos de encuentro siguen disponibles para su consulta en la página web municipal: https://links.benitatxell.es/plan-emergencias
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