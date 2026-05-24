"Somos vuestros alumnos y os damos las gracias por todo y también por luchar por nuestro futuro": las familias de Dénia dan la cara por los docentes
La plaza de l'Ajuntament ha vivido otra masiva protesta en la que las familias han tomado la palabra y han proclamado su "estima por la escuela pública"
Las familias de Dénia dan la cara por los docentes. Las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos) de todos los colegios e institutos públicos de la ciudad han demostrado esta tarde el masivo apoyo de las familias a los maestros y profesores. Una pancarta que portaba un niño lo decía claro: "La mestra lluitant també està educant". La plaza de l'Ajuntament ha vivido otra multitudinaria protesta. Ha tenido lugar a pocas horas de que comience la tercera semana de huelga indefinida de los docentes valencianos.
Uno de los momentos más emotivos ha sido el protagonizado por los alumnos. Han tomado la palabra. "Somos vuestros alumnos y os damos las gracias por todo", han coincidido varios escolares. Y también han dado las gracias a sus profesores por "luchar por nuestro futuro".
Una representante de las AMPA de Dénia ha dejado claro que esta protesta no es solo por los salarios. "Esto va de dignidad y de calidad educativa". Y ha recordado que las aulas están masificadas, las ratios disparadas y es urgente reforzar las plantillas para atender la diversidad y avanzar en una escuela inclusiva. "Es realmente emocionante ver aquí a tanta gente reunida para defender la escuela pública. Es un pilar angular de nuestra sociedad. Reafirmamos nuestra estima por la escuela pública", ha proclamado.
"Defender la educación pública e inclusiva es defender un futuro más justo"
"No podemos aceptar más promesas vacías. Exigimos un diálogo real. Hoy demostramos que las familias estamos unidas y que, al defender la educación pública e inclusiva, también defendemos un futuro más justo", ha añadido esta portavoz de las AMPA de Dénia.
Entre los asitentes estaban el alcalde, Vicent Grimalt, del PSPV, y el vicealcalde, Rafa Carrió, de Compromís, así como numerosos concejales del gobierno local.
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