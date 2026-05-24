Comienza la gran demolición en Xàbia: echarán abajo una gran ferretería, dos casas y una antigua guardería

Comienza la gran demolición en Xàbia. Pero ya no es arramblar a las bravas. Toca ir poco a poco y reciclar todo lo posible. Esta semana ya se ha vallado la antigua ferretería Ameca, cerrada hace más de veinte años. También están valladas las dos casas aledañas y una guardería que lleva más de una década igualmente cerrada. La piqueta acabará con todo. Despejará el suelo para construir una promoción de 85 pisos. El más barato se vende por 280.500 euros. La vivienda en Xàbia está por las nubes.

Demolición de aúpa

La demolición se efectúa en pleno casco urbano. Es de aúpa. Los carteles indican que se prolongará hasta el 10 de julio. De momento, los trabajos se desarrollan en el interior de estas cuatro construcciones. No ha llegado la maquinaría pesada. Lo hará estos días.