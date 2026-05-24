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Hallazgo arqueológico

Descubren 18 silos de cereal del siglo XV en 30 metros de calle en Gata

Sorprende la gran concentración de estos espacios con forma ovoidal excavados en la roca y que se utilizaban para guardar trigo, mijo y cebada

La excavación de uno de los silos

La excavación de uno de los silos / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Gata de Gorgos

La calle la Bassa de Gata de Gorgos bien podría llamarse la calle de les Sitges. La calle se abrió en el siglo XIX. Las casas son de buena traza. Destacan los portales con jambas y dintel de piedra labrada por los picapedreros (eran especialmente hábiles los de la Xara). Pero en el subsuelo de la calle hay más historia. Encontrar un silo en estratos arqueológicos de época medieval no es extraordinario. Pero aquí lo insólito es la gran concentración de estos espacios con forma ovoidal excavados en la roca (margas) y que se utilizaban para guardar cereales. En un tramo de 30 metros, han salido a la luz nada menos que 18 silos. Algunos están conectados. Es un auténtico «campo de silos». Estarían datados en el siglo XV. Esa es la cronología de la cerámica hallada en su interior.

Los trabajos arqueológicos en la calle La Bassa

Los trabajos arqueológicos en la calle La Bassa / A. P. F.

Los silos se emplearon en época islámica para almacenar trigo, mijo y cebada. Las margas, roca en la que se horadaron, son impermeables. Aíslan el grano, que podía conservarse en perfecto estado durante 50 años y más.

Los cristianos dejaron de usar los silos. Subieron el cereal a la «cambra». En realidad, sí los utilizaron, pero como vertederos. Arrojaban la basura doméstica. De ahí que contengan fragmentos de cerámica. En uno de los descubiertos en esta calle de Gata, ha aparecido el esqueleto de un asno.

Uno de los silos y, en el fondo, el esqueleto de un asno

Uno de los silos y, en el fondo, el esqueleto de un asno / A. P. F.

Las prospecciones las dirige el arqueólogo Joan de Déu Boronat. Se están efectuando dado que se han abierto zanjas en la calle para cambiar las tuberías de agua potable.

Los silos tienen forma ovoidal y sus paredes, de margas aíslaban perfectamente el grano

Los silos tienen forma ovoidal y sus paredes, de margas aíslaban perfectamente el grano / A. P. F.

El cultivo de trigo en les Valls del Montgó

El hallazgo de estos 18 silos (podría haber más) es interesantísimo. Se sabe que en les Valls del Montgó (términos de Gata, Xàbia y Jesús Pobre) se sembró mucho cereal hasta que floreció el comercio de la pasa y las viñas de moscatel se convirtieron en el cultivo predominante.

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En época ibérica, ya se abrían silos en el suelo para almacenar los excedentes de grano.

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