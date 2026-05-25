El castillo de Dénia es un filón arqueológico: descubren un portal de acceso a la villa medieval y un oratorio del siglo XVI

El castillo de Dénia no tiene fin. A cada nueva restauración, surgen más historias y nuevos y fascinantes hallazgos. La fortaleza guarda mil sorpresas. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha visitado esta mañana el restaurado Verger Baix y el Portal dels Socors, un acceso hasta ahora desconocido a la "Vila Vella" intramuros.

Se ha restaurado todo el flanco de la fortaleza que mira al mar. Se abrirá al público la próxima semana. Se realizarán también visitas guiadas. Nunca ha sido visitable. Esta "compleja" intervención arqueológica (el adjetivo de "compleja" lo ha utilizado la jefa del área de arqueología y museos de Dénia, Massu Sentí) ha contado con la subvención del 2 % Cultural del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las obras han superado los 600.000 euros.

Los nuevos descubrimientos son extraordinarios. Ha salido a la luz el portal inédito del Socors. Y, al excavarse, se ha hallado un pequeño oratorio. "Se sacraliza este acceso a la villa medieval. No sabemos su advocación pero nos seduce especular con que podría estar consagrado a la Mare de Déu dels Socors", ha indicado Sentí.

El oratorio del Portal dels Socors ahora descubierto / A. P. F.

Otro misterio es su datación exacta. No obstante, la arqueóloga ha apuntado que podría estar relacionada con esa piedra fundacional de 1539 que cuenta con la inscripción que realizó el "mestre d'obres" Onofre Miralles. "El siglo XVI fue importantísimo para el castillo", ha precisado Sentí, que ha recordado que fue entonces cuando la fortaleza se erigió en enclave estratégico en la defensa litoral frente a los ataques de piratas berberiscos.

No obstante, el Verger Baix y el Portal dels Socors mantienen improntas islámicas y se da por seguro que su concepción arquitectónica es de época andalusí.

"Hemos retirado cuatro metros de sedimientos", ha apuntado la arqueóloga para dar idea de lo complicada que ha sido esta restauración. También ha consistido en rehabilitar con la técnica del tapial el lienzo de muralla que mira al mar. Se ha instalado una pasarela de metal para facilitar el acceso en el tramo más angosto y complicado, el del Portal dels Socors. Se llega al Verger Baix. El objetivo de esta intervención era también abrir una nueva entrada al castillo, la de la Torre del Galliner. Da al barrio marinero de Baix la Mar, al carret Pont (allí estaba el antiguo Pont de Fusta). Pero la torre está muy deteriorada. Su estructura es frágil. Abrir ese nuevo accese se ha dejado para la siguiente intervención.

El castillo es infinito. Un filón arqueológico. Hoy, en la visita de Bernabé (también ha estado el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda), tanto el alcalde, Vicent Grimalt, como la jefa del área de arqueología, le han recordado que el ayuntamiento ya ha pedido dos nuevas subvenciones del 2 % Cultural para seguir restaurando el castillo. La primera es la de consolidación de la Torre de la Devesa y la batería de Terra. Es el flanco del castillo ahora más deteriorado. Esa torre está sobre la entrada norte al túnel del castillo. Se ven grietas. No son alarmantes.

La obra intervención es la de mejorar la Explanada del Governador y hacer accesible el nuevo centro de interpretación "Dénia, ciutat vigia".

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La delegada del Gobierno ha estado también en la plaza María Hervás, situada junto a la calle Marqués de Campo. Crear esta plaza (está en el solar donde durante décadas estuvo el ambulatorio) ha sido posible gracias a una subvención de un millón de euros de fondos Next Generation. "Estamos contribuyendo a hacer una ciudad más amable y protectora ante el cambio climático. Esa nueva plaza es un refugio climático", ha destacado Bernabé, que ha recalcado el compromiso del Gobierno de seguir financiando las obras de restauración del castillo de Dénia.