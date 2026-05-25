Cincuenta negocios de Calp reciben el distintivo "Somos turismo accesible"

Cincuenta negocios de Calp han recibido el certificado “Somos Turismo Accesible”, un distintivo que acredita que estas empresas ofrecen instalaciones y servicios adaptados para todas las personas. Calp da así un paso más en su apuesta para convertirse un destino turístico accesible.

La concejala de Planificación Turística, Mireia Ripoll, junto con la concejala de Participación ciudadana, Rebeca Merchán, acompañadas por el presidente de AEMCO, Santi Ferrer, y de Sandra Dobal, en representación de ADICALP (Asociación de Personas con Discapacidad de Calp), entregaron estos distintivos en un acto que tuvo lugar el sábado en la Plaza Mayor dentro del programa de FiraCalp.

Esta es la segunda ocasión en que se otorgan estos certificados a empresas de Calp. El año pasado recibieron este distintivo 17 establecimientos, principalmente alojamientos turísticos, así como las dos oficinas de turismo, además del punto de información turística de la playa de la Fossa, que cumplían con criterios en materia de accesibilidad. Ahora esta lista la engrosan 50, la mayoría restaurantes así como algunos comercios.

Son los restaurantes La Piemontesa Fusión, El Escorial, Costa, Cafetería Aryel, Audrey’s, el restaurante del Real Club Náutico, Baguet Bicycle Center, cafetería MyMercat, La Flor del Café, Burguer King, bar Cometa, restaurante Zafra, Gastro Bar Bohuma, Bambero, Sabores de Oriente, El Toro, cafetería Yummy, bar El Rincón, restaurante Coral Beach Les Bassetes, T Pompierke, pizzería Da Vitorio, restaurante heladería Topacio III, Abiss, restaurante Centro Cívico, Tu Capricho, The Coffee Box, el Faro Blanco, Skybar Hotel Suitopía, Restaurante Cantonet, cafetería heladería Amara, El Faro del Puerto, arrocería El Andaluz, El Chiringuito, la Fosa, Tequilas, KFC Calpe, MacDonalds, La Piemontesa, 78 Sabores y Copas, restaurante El Peñón, La Lonja, Ummami, Beauty Salon A.R.T., supermercado Charter (Consum), Plusholidays Calpe, Mrdog Calpe, Jet Construction & services Costa Blanca SL, Viva Cars Calpe, Servtoix Calpe e Ifach Óptica y audio.

Espacios adaptados

El distintivo “Somos Turismo Accesible”, impulsado por Equalitas Vitae, reconoce a empresas que cumplen criterios de accesibilidad y facilita a las personas con necesidades específicas la identificación de espacios adaptados. Todos los establecimientos certificados forman parte del Destino Turístico Calpe Accesible de Equalitas Vitae, que ofrece información detallada, descriptiva y objetiva sobre las condiciones de accesibilidad de cada recurso turístico.

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Esta iniciativa se ha desarrollado dentro del proyecto de formación y sensibilización del turismo inclusivo y accesible contemplado en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Calp en el marco del Plan de Recuperación, Tranformació y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea - Next Generation.