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Dimite por motivos de salud la concejala de Servicios Sociales de Xàbia, Raquel Violero, del PP

Ha desarrollado una buena labor en igualdad y políticas sociales y gozaba de la plena confianza de la alcaldesa

La alcaldesa de Xàbia y la concejala Raquel Violero

La alcaldesa de Xàbia y la concejala Raquel Violero / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Xàbia

La concejala de Servicios Sociales de Xàbia, Raquel Violero, del PP, ha presentado su dimisión. La renuncia se hará oficial en el pleno de este jueves. También llevaba las concejalía del Mayor, Juventud, Infancia, Escoleta Municipal, Sanidad, Igualdad y Residentes Extranjeros. Ha realizado una buena labor. Gozaba de la plena confianza de la alcaldesa, la popular Rosa Cardona. Raquel Violero dimite por motivos de salud.

En algún pleno, la concejala ya había expresado que padecía dolores y que su salud era frágil. A sus compañeros les admira su fuerza de voluntad.

La concejala del PP de Xàbia Raquel Violero

La concejala del PP de Xàbia Raquel Violero / Levante-EMV

Raquel Violero entró en la corporación cuando dimitió, en agosto de 2024, Enrique Escrivá, también del PP y que fue concejal de Personal, Patrimonio o Vivienda. Ahora la siguiente en la lista de los populares es Rosa Torres.

Raquel Violero ha consensuado con la oposición manifiestos de igualdad y contra la violencia de género y ha mostrado una postura bastante progresista. La alcaldesa pierde un apoyo importante. Se verá obligada a remodelar su equipo de gobierno.

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Es graduda en Lenguas Modernas y sus Literaturas por la Universitat de València. Se ha dedicado al mundo cultural y, sobre todo, a los montajes escénicos. Dirige desde 2018 el "Ajedrez Viviente" de Xàbia, fiesta declarada de interés turístico nacional.

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