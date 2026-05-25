Fallece en Jesús Pobre (Dénia) Tono Fornés, el poeta "dels camins dubtosos per la mar"

Sí, los caminos del mar son tan inciertos ("Veles e vents han mos desig complir // faent camins dubtosos per la mar"; poema "Veles e vents", d'Ausiàs March) que el escritor de Dénia Tono Fornés en estos últimos años paseaba más que navegaba. Se había mudado a Jesús Pobre, pueblo de labradores. Vislumbraba a lo lejos la línea azul del mar. También le llegaban los vientos marinos: el gregal (de Grecia, con su homérica melodía de griego antiguo, lengua que subyugó al poeta), el llevant y el xaloc. Los vientos. Tono Fornés rememoró singladuras y navegó más lejos que nunca cuando, junto a Robert Archer, catedrático de Filología del King's College de Londres, descifró el mundo del mar en Ausiàs March y, en concreto, en el poema "Veles e vents". Tono Fornés, un navegante poeta ("Navigare necesse, vivere non est necesse"; sentencia que Pessoa hizo verso), también imaginaba el mar cuando paseaba por los caminos rurales de Jesús Pobre. La poesía es el oleaje de la memoria.

Tono Fornés Gomiz nació en Tetuán (Marruecos) el 29 de enero de 1955. Ha fallecido en Jesús Pobre. Tenía 71 años. Sus vecinos de Dénia, sus alumnos (fue profesor en el instituto Historiador Chabàs y en la UNED) y sus amigos lo despiden hoy como se despide al navegante, con la gratitud inmensa de haber compartido puerto.

El poeta conoció otros ámbitos, los de la ciencia. Estudió biología, física y oceanografía, así como literatura griega antigua. El marinero se empapa de todo. Su trayectoria poética es perfecta. Con "Diapasó amerat" ganó en 1986 el premio Vicent Andrés Estellés. El poeta de Burjassot fue una de sus influencias. Justo 20 años después, en 2006, logró con "Vestigis, filogènies i desficis" el premio Senyoriu d'Ausiàs March de Beniarjó. Ausiàs March fue más que una influencia. Fue un mundo. Entremedias, publicó los poemarios "Vol de mans", "Periscopi" o "Dones que caminen de pressa". Con Juan Gargallo, publicó "De mar estant" y con Santi Inocencio el cuento "Les aventures del capità Boira a Eivissa i Formentera". Su última obra, mano a mano con Robert Archer, es "Veles i vents: el món de la mar en Ausiàs March".

Noticias relacionadas

Dénia despide hoy a un poeta. La poesía y la cultura despiden a un navegante. Y Tono Fornés se hace a la mar.