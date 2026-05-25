Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTercera semana huelgaFamilia valenciana IndonesiaVivienda ValenciaNuevo delta AlbuferaMonumento dana PaiportaEntradas Estopa Roig ArenaCalendario laboral
instagramlinkedin

Movilizado un amplio dispositivo para extinguir un incendio forestal en la Vall de Gallinera

En la zona ya trabajan de forma coordinada medios terrestres y aéreos, entre los que se encuentran un medio aéreo, un técnico forestal, dos unidades terrestres y dos autobombas de los Bomberos Forestales

Un avión riega de agua los montes valencianos, en una imagen de archivo

Un avión riega de agua los montes valencianos, en una imagen de archivo / Emergencias

Levante EMV

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta tras recibir el aviso de un incendio forestal en el término municipal de la Vall de Gallinera, en la provincia de Alicante. Ante la situación, se ha desplegado de inmediato un rápido e importante dispositivo de extinción con el objetivo de frenar el avance de las llamas lo antes posible.

En el lugar de los hechos ya han trabajado de forma coordinada medios terrestres y aéreos, entre los que se encuentran un medio aéreo, un técnico forestal, dos unidades terrestres y dos autobombas de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, junto a una Unidad de Prevención de Incendios de la Conselleria.

A este operativo se han sumado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y, dada la evolución del fuego, las autoridades ya han solicitado formalmente la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para reforzar los trabajos de control en la zona.

Noticias relacionadas

La evolución del incendio sigue bajo supervisión y se ruega a la población máxima precaución en las inmediaciones del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
  2. Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
  3. La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
  4. Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
  5. Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
  6. La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
  7. La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre
  8. Unos aluniceros revientan un estanco en Dénia, huyen en un coche robado, embisten al vehículo policial y encañonan a los agentes y se estrellan en Xeresa

Movilizado un amplio dispositivo para extinguir un incendio forestal en la Vall de Gallinera

Movilizado un amplio dispositivo para extinguir un incendio forestal en la Vall de Gallinera

Ondara renova els equips d'aire acondicionat al CEIP Sanchis Guarner

Ondara renova els equips d'aire acondicionat al CEIP Sanchis Guarner

"Somos vuestros alumnos y os damos las gracias por todo y también por luchar por nuestro futuro": las familias de Dénia dan la cara por los docentes

"Somos vuestros alumnos y os damos las gracias por todo y también por luchar por nuestro futuro": las familias de Dénia dan la cara por los docentes

La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!

La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!

Descubren 18 silos de cereal del siglo XV en 30 metros de calle en Gata

Descubren 18 silos de cereal del siglo XV en 30 metros de calle en Gata

Comienza la gran demolición en Xàbia: echarán abajo una gran ferretería, dos casas y una antigua guardería

Comienza la gran demolición en Xàbia: echarán abajo una gran ferretería, dos casas y una antigua guardería

Borrón en el paisaje rural de Teulada: arrojan hormigón en la base de los muros de "pedra seca"

Borrón en el paisaje rural de Teulada: arrojan hormigón en la base de los muros de "pedra seca"

El alcalde de Dénia empieza a dejar paso: le entrega Turismo a Marta Gascó y Ciudad Creativa a Raúl García de la Reina

El alcalde de Dénia empieza a dejar paso: le entrega Turismo a Marta Gascó y Ciudad Creativa a Raúl García de la Reina
Tracking Pixel Contents