Movilizado un amplio dispositivo para extinguir un incendio forestal en la Vall de Gallinera

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la alerta tras recibir el aviso de un incendio forestal en el término municipal de la Vall de Gallinera, en la provincia de Alicante. Ante la situación, se ha desplegado de inmediato un rápido e importante dispositivo de extinción con el objetivo de frenar el avance de las llamas lo antes posible.

En el lugar de los hechos ya han trabajado de forma coordinada medios terrestres y aéreos, entre los que se encuentran un medio aéreo, un técnico forestal, dos unidades terrestres y dos autobombas de los Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana, junto a una Unidad de Prevención de Incendios de la Conselleria.

A este operativo se han sumado tres dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y, dada la evolución del fuego, las autoridades ya han solicitado formalmente la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia para reforzar los trabajos de control en la zona.

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La evolución del incendio sigue bajo supervisión y se ruega a la población máxima precaución en las inmediaciones del municipio.