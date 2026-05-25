La mestra d'Almussafes Iolanda Corella Llopis, premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes
"Ha realitzat un treball d’animació i promoció de la formació permanent sota una màxima tota cor: ara i sempre, fer país; ara i sempre, fer educació de persones adultes; ara i sempre, empoderar les dones i la ciutadania desemparada”
Iolanda Corella Llopis, mestra i directora del centre municipal de formació de persones adultes d’Almussafes, estretament vinculada a la formació i educació permanent, sobre la que és autora de nombroses publicacions, ha sigut la guanyadora de la XXIX edició del Premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes, que es lliurarà a Dénia el proper 12 de juny.
Va ser proposada al premi per l’Associació de persones adultes participants Francesc Bosch i Morata i ha sigut elegida per unanimitat del jurat, “perquè ha realitzat un treball d’animació i promoció de la formació permanent sota una màxima tota cor: ara i sempre, fer país; ara i sempre, fer educació de persones adultes; ara i sempre, empoderar les dones i la ciutadania desemparada”.
"Formació permanent valenciana, crítica i activa"
Considera també el jurat, i així es reflectix en l’acta, que Iolanda Corella mereix el guardó perquè “ha destacat, destaca i destacarà en la vindicació i foment d’una educació i formació permanent valenciana, crítica, activa, popular i ciutadana”; per la seua contribució “a establir cooperacions i complicitats entre el que és social i el que és públic”; això com per promoure “la creació de xarxes en l’àmbit de l’educació permanent i la cultura popular i valenciana des d’una dimensió educativa, ètica i política”.
El jurat de l’edició d’enguany del Premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes ha estat format per Paqui Borox, en representació del Taller per a la Renovació de l’Educació i Formació de Persones Adultes (TAREPA/PV); Encarna Such Cardona, en representació de l’APAP Francesc Bosch i Morata; Anna Maria Sapena Gomar, en representació del centre FPA de Dénia; Melani Ivars, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Dénia; Raúl García de la Reina, regidor de Cultura de Dénia, i Mavi Rovira, en qualitat de secretària.
