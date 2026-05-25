La mestra d'Almussafes Iolanda Corella Llopis, premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes

"Ha realitzat un treball d’animació i promoció de la formació permanent sota una màxima tota cor: ara i sempre, fer país; ara i sempre, fer educació de persones adultes; ara i sempre, empoderar les dones i la ciutadania desemparada”

La mestra d'Almussafes Iolanda Corella Llopis / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

Iolanda Corella Llopis, mestra i directora del centre municipal de formació de persones adultes d’Almussafes, estretament vinculada a la formació i educació permanent, sobre la que és autora de nombroses publicacions, ha sigut la guanyadora de la XXIX edició del Premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes, que es lliurarà a Dénia el proper 12 de juny.

Va ser proposada al premi per l’Associació de persones adultes participants Francesc Bosch i Morata i ha sigut elegida per unanimitat del jurat, “perquè ha realitzat un treball d’animació i promoció de la formació permanent sota una màxima tota cor: ara i sempre, fer país; ara i sempre, fer educació de persones adultes; ara i sempre, empoderar les dones i la ciutadania desemparada”.

"Formació permanent valenciana, crítica i activa"

Considera també el jurat, i així es reflectix en l’acta, que Iolanda Corella mereix el guardó perquè “ha destacat, destaca i destacarà en la vindicació i foment d’una educació i formació permanent valenciana, crítica, activa, popular i ciutadana”; per la seua contribució “a establir cooperacions i complicitats entre el que és social i el que és públic”; això com per promoure “la creació de xarxes en l’àmbit de l’educació permanent i la cultura popular i valenciana des d’una dimensió educativa, ètica i política”.

El jurat de l’edició d’enguany del Premi Ciutat de Dénia per a la formació de persones adultes ha estat format per Paqui Borox, en representació del Taller per a la Renovació de l’Educació i Formació de Persones Adultes (TAREPA/PV); Encarna Such Cardona, en representació de l’APAP Francesc Bosch i Morata; Anna Maria Sapena Gomar, en representació del centre FPA de Dénia; Melani Ivars, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Dénia; Raúl García de la Reina, regidor de Cultura de Dénia, i Mavi Rovira, en qualitat de secretària.

Cincuenta negocios de Calp reciben el distintivo "Somos turismo accesible"

El castillo de Dénia es un filón arqueológico: descubren un portal de acceso a la villa medieval y un oratorio del siglo XVI

Mobilitzat un ampli dispositiu per a extingir un incendi forestal a la Vall de Gallinera

Movilizado un amplio dispositivo para extinguir un incendio forestal en la Vall de Gallinera

Ondara renova els equips d'aire acondicionat al CEIP Sanchis Guarner

"Somos vuestros alumnos y os damos las gracias por todo y también por luchar por nuestro futuro": las familias de Dénia dan la cara por los docentes

La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!

