Ondara renova els equips d'aire acondicionat al CEIP Sanchis Guarner
L'ajuntament ha invertit 6.751,80 euros en la substitució i millora dels aparells, aconseguint que totes les aules compten ja amb climatització
L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria de Manteniment, ha dut a terme recentment diferents actuacions de millora al CEIP Sanchis Guarner amb l’objectiu de garantir unes millors condicions de confort tèrmic per a l’alumnat i el professorat. En concret, s’han substituït quatre equips d’aire condicionat complets i, a més, s’ha realitzat el canvi de la unitat interior (split) d’un altre aparell. Les actuacions s’han executat en les aules 0-2, 0-4, 3-6, 3-4 i 3-2. El regidor de Manteniment, Miguel Gomis, ha explicat que “amb aquesta intervenció hem pogut renovar els equips que estaven en pitjor estat i garantir un millor funcionament del sistema de climatització”.
L’import total de les actuacions ha ascendit a 6.751,80 euros (IVA inclòs). Segons ha destacat el regidor, “això permet que actualment totes les aules del centre compten amb aire condicionat, un fet molt important per afrontar els mesos de més calor amb garanties”. Des de l’Ajuntament s’ha remarcat la importància de continuar invertint en el manteniment i millora de les infraestructures educatives del municipi, amb actuacions que incideixen directament en el benestar de la comunitat educativa.
Miguel Gomis ha conclòs que “el nostre objectiu és seguir millorant els centres educatius d’Ondara i donar resposta a les necessitats del dia a dia amb actuacions concretes com aquesta”.
