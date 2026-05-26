Declarado un incendio en la partida de Pinos de Benissa
La movilización ha sido inmediata: ya luchan contra el fuego tres unidades de bomberos forestales y una de bomberos del consorcio y un medio aéreo
El fuego se halla en una zona escarpada y de difícil acceso, el Estret de Cardos
Otro susto. Esta tarde se ha declarado un incendio en la partida rural de Pinos, en Benissa. Está próxima a la Serra de Bèrnia. Se halla en la escarpada zona del Estret de Cardos. La movilización ha sido inmediata.
El sistema de alerta de incendios de Benissa ha dado el aviso a las 15.31 horas. La Policía Local, los bomberos del Consorcio y los agentes medioambientales han recibido la alerta.
Ya están luchando contra el fuego dos unidades terrestres y una helitransportadas de bomberos forestales, una dotación de bomberos del Consorcio de Alicante y un medio aéreo. También ha acudido una unidad de prevención de incendios.
En principio, las condiciones son favorables para poder sofocar el fuego con rapidez y evitar que se propague.
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