Declarado un incendio en la partida de Pinos de Benissa

Otro susto. Esta tarde se ha declarado un incendio en la partida rural de Pinos, en Benissa. Está próxima a la Serra de Bèrnia. Se halla en la escarpada zona del Estret de Cardos. La movilización ha sido inmediata.

El sistema de alerta de incendios de Benissa ha dado el aviso a las 15.31 horas. La Policía Local, los bomberos del Consorcio y los agentes medioambientales han recibido la alerta.

Ya están luchando contra el fuego dos unidades terrestres y una helitransportadas de bomberos forestales, una dotación de bomberos del Consorcio de Alicante y un medio aéreo. También ha acudido una unidad de prevención de incendios.

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En principio, las condiciones son favorables para poder sofocar el fuego con rapidez y evitar que se propague.