Dénia se sube al bus: el nuevo servicio hará 365.386 kilómetros al año, tendrá 123 paradas y llegará a la puerta de colegios, institutos y centros de salud

Dénia se sube al bus. El nuevo servicio de transporte público urbano empezará a funcionar a mediados de junio. Los siete autobuses, uno eléctrico y los otros seis híbridos y todos accesibles, harán al año nada menos que 365.386 kilómetros. Es mucho ir de aquí para allá. Pero Dénia es también una "ciudad lineal" de más de 20 kilómetros (toda su costa). Y los autobuses llegan hasta el río Racons, límite norte con Oliva (línea 2 Dénia-Costa Calma; color rosa), y hasta el restaurante Mena, linde sur (línea 4 Dénia-Les Rotes; color azul). Hay un gran trecho.

El nuevo transporte público quiere revolucionar los desplazamientos y romper la dependencia del coche. La concesionaria BusDénia (contrato de 10 años y de 10 millones de euros) está perfilando con el ayuntamiento todos los detalles. Es importante adaptarse al ritmo de vida de Dénia. Las nuevas líneas llegan a la puerta de los colegios e institutos y a los centros de salud. También paran delante de los aparcamientos disuasorios que están en la periferia del centro urbano. Se ha previsto, por ejemplo, que al centro sanitario de la Pedrera llegue el autobús antes de las 8 de la mañana, la hora en la que comienzan las extracciones para los análisis de sangre. Y con los centros educativos, igual. Los alumnos pueden coger el autobús a las 7.20 horas y estar en clase más que puntuales.

El mapa que detalla las cinco rutas; tres de ellas, la de les Marines, la de Costa Calma y la de les Rotes, van por la costa / Levante-EMV

El nuevo servicio consta de cinco líneas. El ritmo de la ciudad también es el de la fiesta en verano. Hay línea nocturna. La de les Marines o Nova Dénia (línea 3; color calabaza) trasnochará los viernes y sábados. El autobús pasará hasta las 6 de la mañana. Es importante. Se evita que los jóvenes que salen de fiesta utilicen el vehículo propio.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, el jefe de la Policía Local, Jovi Estruch, y Gonzalo Durá, de la concesionaria BusDénia, han desvelado hoy algunos pormenores del nuevo servicio. Lo que no se sabe todavía es el día exacto que se pondrá en marcha. Y quedan cosas por perfilar. Una: si se podrá subir al bus el patinete. Además, Scotto ha advertido de que las líneas, las paradas y las frecuencias no son inamovibles. Una de las claves para que el autobús urbano enganche a los vecinos es ir adaptándolo a las necesidades que se detecten día a día.

Gonzalo Durá, el concejal Javier Scotto y el jefe de la Policía Local, Jovi Estruch / A. P. F.

Una cosa se ve clara en los gráficos. El "impacto", es decir, el aumento de frecuencias y paradas es muy notable. El servicio está concebido para ser útil, para convencer a los vecinos y turistas de que la mejor forma de moverse en Dénia es subirse al autobús. El billete vale 1,65 euros. Eso sí, hay bonificaciones importantes (incluso del 50 %) en los bonos y para los jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional.

Una novedad es que hay dos temporadas, la alta y la baja. La alta comienza el 1 de junio y se prolonga hasta el 30 de septiembre. Es cuando funcionará las noches del viernes y el sábado el autobús nocturno de les Marines. Hay más viajes y frecuencias en verano y en las dos semanas de Semana Santa y Pascua. Y en la línea de les Rotes, por ejemplo, el primer autobús, sale a las 7 de la mañana de la explanada Cervantes. Es la hora que da margen a los trabajadores y también a esos vecinos y turistas que madrugan para darse un chapuzón (saludable chapuzón, ya que esquivan las horas de sol a plomo) en la Punta Negra, el Trampolí o les Arenetes (playas de les Rotes).

Uno de los nuevos autobuses, en la rotonda de la fuente de entrada a Dénia / Jake Abbott

Sí, el autobús funcionará si se adapta a los usos y costumbres de Dénia. Además de las citadas líneas de les Rotes, les Marines y Costa Calma, están las dos circulares, la del hospital (Línea 1; color lila) y la circular (Línea 5; color verde). La primera llega también hasta Baleària Port y da servicio a los pasajeros que embarcan o desembarcan en los ferris a las Balears. Además, para en la estación de autobuses. La Línea 5, la llamada circular, tiene parada en la estación del TRAM (ferrocarril de Benidorm y Alicante). Estas dos líneas llegan a la puerta de los colegios e institutos, a los centros de salud y a los pabellones y zonas deportivas. También llegan a esa Dénia que sigue creciendo (más urbanizaciones de apartamentos) hacia el Montgó en la partida Sorts de la Mar y en el Camí de Sant Joan.

El "impacto" por el aumento de paradas y frecuencias / Levante-EMV

El concejal de Seguridad ha enfatizado que las líneas están conectadas y se pueden hacer transbordos. Moverse en bus por Dénia va a ser más fácil.

Los nuevos autobuses ya están circulando en periodo de pruebas (y sin recoger a pasajeros). Hay tres microbuses. Cada uno tiene capacidad para 29 viajeros. El autobús eléctrico cuenta con 55 plazas. Y los tres autocares más grandes pueden llevar a 85 viajeros. El jefe de la Policía Local ha detallado que se han pintado 123 paradas. También se colocarán 6 marquesinas que funcionarán como refugio climático, es decir, darán sombra y permitirán a los usuarios esperar sin achicharrarse a pleno sol.

Dénia es una ciudad peculiar. Está el casco urbano. Luego ha surgido una especie de "ciudad lineal": la urbanizada primera línea de costa. De punta a punta, de la desembocadura del río Racons a la playa de les Arenetes, en les Rotes, hay muchísimo camino, más de 20 kilómetros. Mientras, el hospital de Dénia y de la Marina Alta está tierra adentro, pegado a la entidad local menor de la Xara.

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