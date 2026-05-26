El joven actor Lluís Tur será el pregonero del CalPride, la fiesta del orgullo en Calp

El Ayuntamiento de Calp ha anunciado que Lluís Tur será el pregonero del CalPride 2026, la jornada reivindicativa con la que el municipio celebrará el Día del Orgullo LGTBIQ+ el próximo 26 de junio.

Con tan solo 24 años, Lluís Tur ha desarrollado una trayectoria vinculada al mundo de las artes escénicas, la interpretación y la cinematografía. Actualmente reside en Madrid, donde acaba de participar en la obra de teatro “Arsénico por compasión” mientras compagina trabajos de modelaje y su formación en Producción Audiovisual.

Desde el balcón del Ayuntamiento, el joven pregonero lanzará un mensaje centrado en la importancia de crear comunidad y generar espacios seguros para las personas LGTBIQ+. “Hay que ocupar espacios y crear espacios seguros para que las personas puedan desarrollarse libremente, sin prejuicios ni problemas”, explica.

El joven actor calpino Lluís Tur / Levante-EMV

Tur destaca también el valor de los referentes en la lucha por una sociedad más igualitaria. Entre las figuras que admira menciona a La Veneno, Chavela Vargas o Freddie Mercury, personas que, según señala, “antes de que nosotros pudiéramos gatear, ellos ya caminaron”. Para el pregonero, el Pride representa sobre todo visibilidad: “Eso hace que uno se sienta más acogido, más cómodo para mostrarse libremente tal y como es”.

Enfrentarse a discursos de odio

A lo largo de su vida, Lluís reconoce haber tenido que enfrentarse a discursos y situaciones de odio. Sin embargo, considera que no existe una única manera correcta de reaccionar ante esas experiencias. “Depende de la situación y de la fuerza que tengas en ese momento. Hay días en los que respondes y otros en los que simplemente no puedes más. Por desgracia, a veces toca luchar y otras veces ni siquiera apetece”, afirma.

El pregonero dirige además un mensaje especialmente a los más jóvenes, animándoles a vivir sin miedo y sin dejarse condicionar por la opinión ajena. “No hay que dar importancia a lo que piensen los demás, ni la vecina del cuarto ni el compañero de clase. Todos pasamos por la vida de la misma manera, así que, ya que estamos aquí, lo importante es vivir en libertad y ser felices”, señala.

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El CalPride 2026 volverá a convertir Calp en un espacio de encuentro, reivindicación y celebración de la diversidad. Tras la lectura del pregón en el balcón del ayuntamiento, se iniciará una marcha hasta la plaza Colón donde están previstas distintas actuaciones. Con esta jornada, el municipio reafirma su compromiso con la igualdad, el respeto y los derechos de todas las personas.