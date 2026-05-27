La Dénia de los acentos y los sabores: los 45 años de Hero, la casa de los panqueques y de la mejor cocina holandesa

Es un restaurante familiar. Los detalles lo revelan. En las paredes, aquí y allá, hay dibujos infantiles. Los hacen los cuatro hijos de Carla Hindriks y Juan Heredia. Esa espontaneidad le sienta de maravilla a un restaurante. Hero está en les Marines de Dénia. Lo abrieron el 3 de abril de 1981 Hero Jan Hindriks y Salo Salom. Él y sus padres venían de Holanda a veranear a Dénia. No tenían tradición familiar de hostelería. Allí, en su país, regentaban un invernadero (las flores y los tulipanes son muy holandeses). Decidieron mudarse definitivamente. Se enamoraron de Dénia. Y Hero se enamoró también de Salo Salom, una chica de Piles que había estudiado magisterio. Salo trabajó el primer verano en el restaurante. Y comenzó esta historia que demuestra que Dénia, la ciudad de los acentos y los sabores, no tiene fronteras gastronómicas. ¿Quieres probar panqueques genuinamente holandeses? Tienes que ir a Hero. Fijo.

Carla Hindriks, la hija de Hero y Salo, lleva ahora el restaurante junto a su marido, Juan Heredia, que es andaluz. No hay fronteras. Esta nueva generación tiene muy claro que un negocio que ahora cumple 45 años debe mantener la esencia. Han introducido toques de cocina internacional. Pero siguen cocinando los platos que para los clientes de toda la vida del Hero son imprescindibles.

Carla y Juan, la segunda generación del restaurante Hero / Levante-EMV

"Mis padres cuentan que, cuando comenzaron, el restaurante era la casa de los panqueques. Hemos evolucionado. Tenemos, por supuesto, platos holandeses de arenques, anguilas y brochetas de satay, pero también hacemos cocina de temporada. Ahora hemos acabado la de los espárragos. Y, en octubre, iniciamos la temporada de caza y de setas", explica Carla.

Dénia es un mundo de propuestas gastronómicas. Una gastronomía intransigente y cerrada resulta insípida. La de Dénia es exquisita por sus matices e influencias. Hero ya es, después de tanto tiempo, cocina plenamente dianense. Representa a la ciudad abierta y hospitalaria que cumple al pie de la letra eso de que "en la variedad está el gusto".

Carla era una niña y correteaba entre las mesas del restaurante. "Viví aquí mi infancia y fue muy bonito". Sus padres le contaba que en los primeros años ese tramo de les Marines, el de la playa de l'Almadrava, era idílico. No había casi nada construido. "Ahora revivo aquellos momentos cuando veo a mis hijos merendar o comer en el restaurante. Son felices".

Los apetitosos platos que se servirán en la cena de "Casa Meua" / Levante-EMV

El restaurante está también muy cerca de Els Poblets, El Verger y Ondara. Al principio, abundaban los clientes holandeses y alemanes. Pero luego la gente del terreno descubrió el Hero. Su cocina entusiasmó. "Fue un acierto hacer lo que mis padres sabían. Podían haber servido paella, pero no les representaba. Esta cocina sí es ellos".

A Hero llega este jueves el ciclo "Casa meua és casa teua", el reconocimiento de Els Magazinos y Cerveza Turia a las familias de la hostelería de la Marina Alta. "Casa meua" es de ensanchar las fronteras de la gastronomía. Este restaurante lleva 45 años ofreciendo recetas singulares y panqueques para chuparse los dedos. El menú incluye la ensaladilla de atún típica del Hero (con encurtidos y salsa rosa), los higaditos de pollo al Oporto, los panqueques, claro (estos entrantes son para compartir), salmón a la mostaza y magret de pato con salsa al Pedro Ximénez. El postre es un clásico de siempre del Hero, la tarta de queso.

"Los panqueques no podían faltar, por supuesto. 'Casa meua' es una excelente iniciativa. Es importante que se reconozca a las familias que llevamos tantos años en la gastronomía", advierte Carla. Ella y Juan se hicieron cargo del restaurante en 2023, que es cuando se jubilaron Hero y Salo. Los cuatro estarán este jueves en el homenaje. "Mis padres no se lo van a perder. Va a ser un día muy especial. El restaurante ha sido su vida. A nosotros también nos apasiona".

Un collage de fotos históricas del restaurante / Levante-EMV

Carla recuerda anécdotas muy emocionantes. Relata que un cliente quiso celebrar su 92 cumpleaños en Hero. Había vivido muchos acontecimientos familiares importantes en el restaurante. Le acompañaron sus hijos, sus nietos y sus bisnietos.

Flexibilidad y poder conciliar

También explica que ellos adaptan su vida al restaurante, pero también han logrado ejercer la hostelería con cierta flexibilidad y poder conciliar y criar a sus cuatro hijos, dos niñas y dos niños de entre 7 y 1 año. Cierran lunes y martes. El resto de días de entre semana sirven cenas. Y los sábados y domingos sí dan comidas y cenas. El fin de semana están abiertos desde las 13 a las 23 horas. Se juntan los clientes españoles que alargan la sobremesa y los extranjeros que entran pronto a cenar. Esta restaurante es, además, de todo el año. Trabajan muy bien en verano, claro, pero en septiembre regresan residentes extranjeros que han estado en su país los meses que el calor aprieta. La Navidad es una época muy especial en este restaurante. Cuando un negocio tiene la esencia familiar del Hero, esos días son de mucha alegría.

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"Casa meua" muestra la Dénia (y la Marina Alta) de los acentos y de los sabores. No hay fronteras. Este ciclo es más que un homenaje a las familias de la hostelería. Nos hace abrir los ojos. Reivindica el mestizaje de la cocina y lo nutritivo y placentero que es explorar otras culturas y tradiciones gastronómicas.