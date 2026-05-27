Muere en Xàbia una mujer de 76 años al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador de su chalé
El accidente ha ocurrido en el sistema salvaescaleras que utilizaba la dueña para entre en su casa
Una mujer de 76 años de nacionalidad alemana ha fallecido esta tarde en su chalé de Xàbia al quedar atrapada con su silla de ruedas en el elevador. La vivienda está en la falda del Montgó, en una parcela con mucha pendiente. La dueña del chalé, que tenía problemas importantes de movilidad, enganchaba la silla de ruedas al sistema salvaescaleras para superaba un tramo de numerosos peldaños. Así entraba en su casa.
Residía desde hacía años en Xàbia
Pero esta tarde algo ha fallado. La mujer ha quedado atrapada. Las fuentes consultadas han indicado que los vecinos han llegado a escuchar gritos de socorro. Han avisado a los servicios de emergencia. En seguida han llegado varias patrullas de la Policía Local, los bomberos del parque de Dénia, la Cruz Roja y un equipo médico del SAMU. El facultativo y los sanitarios ya no han podido hacer nada por salvar la vida de esta mujer, que residía desde hacía años en Xàbia.
La investigaciòn para saber qué ha podido pasar exactamente está abierta. Se ha hecho cargo la Guardia Civil.
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