Xaló avisa de que hay perros peligrosos sueltos por el término municipal

El Ayuntamiento de Xaló ha avisado a sus vecinos a través de las redes sociales de la presencia de "perros de caza o peligrosos" sueltos por el término municipal. Ha precisado que si alguien ve a uno de estos animlaes debe llamar de inmediato a la Policía Local.

El consistorio quiere que los vecinos actúen con muchísima precaución si ven un perro suelto. Recuerda que todos los dueños de canes tienen la obligación de ponerles chip y de llevarlos con bozal si son agresivos.

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Xaló es un pueblo con mucha superficie de suelo rural y una gran red de caminos. Los vecinos, cuando salgan hoy a pasear por estos caminos (avanzada la tarde), deben ir con mil ojos y no acercarse a perros que vean sueltos.