Benitatxell adquiere 4 parcelas para la construcción de un futuro centro cultural

El Poble Nou de Benitatxell desbloquea un proyecto que marcará el futuro cultural del municipio. El equipo de gobierno ha dado el primer paso en firme para hacer realidad una infraestructura largamente esperada: la adquisición de cuatro parcelas que servirán para albergar el futuro centro cultural multiusos de la localidad.

Recientemente se ha firmado la compra de 4 terrenos contiguos en la avenida de València, que suman una superficie de 3.350 m2: uno de 2.316 m2 (480.010 euros), otro de 251 m2 (64.820,42 euros), un tercero de 492 m2 (134.936,62 euros) y un cuarto, con vivienda incluida, de 305 m2 de superficie, de los cuales 291 m2 están construidos (165.064,56 euros).

Este hito supone el punto de partida para cumplir con una demanda histórica de los vecinos y vecinas, sentando las bases de un espacio moderno y versátil donde la cultura y el encuentro social tengan, por fin, un hogar propio y a cubierto. El centro cultural contará, además de con un salón de actos, con un museo experiencial de Les Pesqueres, aulas, parking subterráneo y una plaza destinada a usos múltiples con espectaculares vistas al Montó y a los bancales de viñas.

Como ha destacado el alcalde Miguel Ángel García, “nuestro pueblo está de enhorabuena. La adquisición de estos terrenos son la compra más ambiciosa y estratégica que se ha llevado a cabo en el municipio. Con ella, queremos dotar al Poble Nou de Benitatxell de un edificio polivalente y de gran utilidad, pero sin obras faraónicas. Que no solo sea un auditorio con un uso estricto, sino un espacio vivo y flexible”.

Otra imagen de los terrenos / Levante-EMV

“El objetivo es proyectar un espacio pensado para disfrutar y compartir entre todos los vecinos y vecinas. Un lugar capaz de acoger desde la llegada de los Reyes Magos a obras teatrales, conciertos, celebraciones populares que requieran instalar mesas y sillas, o cualquier otro acto que reúna a los pobleros y pobleras. Queremos que logre satisfacer una demanda histórica que a día de hoy no está consolidada por el déficit de inversiones en infraestructuras municipales que ha sufrido nuestro municipio”, ha destacado García.

La idoneidad de estos terrenos

Este futuro proyecto es el resultado de un intenso trabajo técnico y político que se remonta a 2019. Aunque inicialmente los esfuerzos se centraron en las negociaciones con los propietarios de un inmueble en una ubicación distinta, la falta de acuerdo en dicha alternativa ralentizó el avance. Ante esta situación, hace aproximadamente un año se inició el estudio de la actual ubicación en la avenida de València, que los informes técnicos han señalado como la opción más ventajosa para el equipamiento. A lo largo del último años se han sucedido las reuniones con los distintos propietarios de las cuatro parcelas hasta alcanzar el acuerdo de compra que se ha formalizado recientemente.

Tal y como se desprende del informe técnico que elaboró el departamento de urbanismo municipal, estos terrenos son “el emplazamiento idóneo y singularmente adecuado” para la edificación de este centro polivalente y el resto de las infraestructuras.

El documento basa sus conclusiones en diversos argumentos de peso. Por una parte, la ubicación estratégica dentro del núcleo urbano, así como las características y la dimensión de la superficie, de 3.350 m2. No existe en el municipio otra alternativa equivalente que ayude a paliar el déficit histórico de equipamientos socioculturales, por lo que estas parcelas son la única opción de dimensiones óptimas para equipamientos dotacionales de gran escala municipal.

A esta idoneidad se suma la excelente accesibilidad de la parcela. Su ubicación permite un acceso cómodo y rápido en vehículo, facilitando el aparcamiento y evitando la saturación de tráfico en el casco antiguo. Además, este emplazamiento se ha definido en consonancia con los objetivos del Plan de Movilidad, que contempla la futura proyección de un nuevo vial urbano. Este eje conectará la entrada por Xàbia —desde el nudo de la calle Trinquet, la carretera vieja de Xàbia y el Camí Benicambra— con el acceso por Teulada a través de la avenida de Alicante.

De este modo, se garantiza una infraestructura plenamente integrada en el núcleo urbano y cercana a los servicios principales, pero con un funcionamiento periférico en términos de movilidad que protege el centro del municipio de la afluencia de vehículos. Esta planificación asegura que la dotación de equipamientos no sea una actuación aislada, sino que responda a una visión estratégica del crecimiento del municipio.

Pero es que, además, otro factor clave es la cota natural del terreno. Al situarse por debajo de la rasante de la avenida de València, posibilita la implantación de un aparcamiento subterráneo de dos plantas sin necesidad de grandes excavaciones, lo que supone una ventaja técnica y económica significativa. Por todos estos motivos, el informe técnico concluye que estas parcelas constituyen “una oportunidad estratégica para el desarrollo de dotaciones públicas del municipio”.