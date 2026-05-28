La fiebre urbanística llega a la playa regenerada de Dénia: áticos a un millón de euros

Tercer verano de playa infinita. La regeneración se terminó en enero de 2024. Fue una "obra" de impresión. El Ministerio para la Transición Ecológica recuperó 3,6 kilómetros de playa desaparecida. Este litoral de les Deveses de Dénia sufría una regresión imparable que alcanzó su clímax en 2020, con el temporal Gloria. El mar incluso "se tragó" casas de primera línea. La regeneración recuperó el perfil de playa de los años 60. El ministerio aportó 650.000 metros cúbicos de arena extraída del yacimiento submarino de la costa de Cullera. También construyó dos nuevos espigones y restauró uno ya existía. Y creó un cordón dunar (está balizado) que debe afianzar la "nueva" playa. Este será el tercer verano de playa infinita.

Y, tras la regeneración, llega la fiebre urbanística. En les Deveses todavía hay humildes casitas de veraneo. Pero, al igual que ocurre en todo el litoral de la Marina Alta, se impone en nuevo urbanismo de lujo que borra la arquitectura sencilla y de holganza marinera.

Fotografías que recrean el edificio que ahora se está construyendo / Levante-EMV

En primera línea y cerca de la desembocadura del río Racons (el límite de Dénia con Oliva), avanzan las obras de una nueva promoción de apartamentos de lujo y de precios por las nubes. La constructora ya está con la cimentación. El edificio de 22 viviendas se parapetará en la regenerada playa y la incipiente duna.

La nueva promoción se levanta tras la regenerada playa y la incipiente duna / A. P. F.

De 450.380 euros a 1,1 millones

Y la promotora vende también las viviendas. El mercado está disparado. El piso más "económico" está en 450.380 euros. Tiene dos dormitorios y 119 metros cuadrados. Los tres áticos contarán con piscina privada y una amplia terraza. Cada ático, de 214 metros cuadrados, se vende por 1,1 millones. El edificio cuenta con planta baja (estas viviendas tendrán un retazo de jardín privado), primer y segundo piso y áticos. Los vecinos compartirán piscina y exuberante jardín comunitario.

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Las obra de cimentación y, al fondo, la duna / A. P. F.

Tal como está el mercado inmobiliario y con el "boom" de nuevos apartamentos de lujo en primera línea (no hay suelo, pero la piqueta lo despeja y echa abajo antiguas casitas de veraneo), era previsible que la fiebre urbanística llegara a la regenerada playa de les Deveses. Este arenal es kilométrico. Allí, a lo lejos, se atisba el Montgó. Las promotoras de apartamentos "exclusivos" y de precios desorbitados ya le han echado el ojo a este litoral en el que no hace tanto no quedaba ni pizca de playa y el mar se echaba encima de las casas.