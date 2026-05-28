Más ganadería contra el fuego en el Verger: tras las cabras y las ovejas, llegan las vacas

La cabaña crece en El Verger. La cabaña ganadera, claro. A los rebaños de cabras y ovejas, el "bestiar bomber", se suman ahora las vacas. Son animales más corpulentos. Y ramonean con más avidez. Cuando el objetivo es prevenir incendios, todas las bocas (bocas rumiantes) son buenas. El Verger apuesta por la ganadería extensiva para tener la montaña de Segària y las áreas rurales del municipio libres de maleza y malas hierbas.

Esta iniciativa se puso en marcha en 2023. La concejala Reme Frustuoso y el alcade, Basili Salort, han estado esta semana en los campos donde pacen las vacas. Prevenir incendios es fundamental. Pero la recuperación de la ganadería también significa apoyar una actividad tradicional de la Marina Alta que corre riesgo de perderse.

La cabaña de "bestiar bomber" era hasta ahora de ovejas y cabras. Recientemente, se ha ampliado con vacas. Son rumiantes voraces.

El ayuntamiento ha ido aumentando progresivamente la inversión destinada a esta iniciativa de sostenibilidad ambiental. Ha mejorado la estabulación del ganado. Ha instalado y reforzado los cercados eléctricos. También ha mejorado los abrevaderos. Otra inversión importante ha sido la de adecuar los caminos forestales, los antiguos "assegadors" del ganado (cañadas).

Funciona y es lo de toda la vida

Además, se está trabajando en aumentar las zonas de pasto. El Verger avanza en un modelo de gestión sostenible y ecológica que funciona. Y está inventado. De hecho, es lo de toda la vida. Los rebaños de siempre son la mejor estrategia para prevenir incendios.

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Y esta iniciativa tiene también una vertiente educativa. Joan Pons, que es estudiante de formación agraria y forestal, está realizando sus prácticas en la Associació Open de Ramaderia Extensiva del Verger. Participa en las labores de cuidar el ganado ovino y bovino. La próxima semana acudirán a estos campos los alumnos del CEIP Segària. Podrán conocer el papel de la ganadería en la protección de la montaña y del medio natural.