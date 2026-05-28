Orquídeas piramidales (y primaverales) y, al fondo, el Montgó: Xàbia paraíso de la botánica
Las "Anacamptis pyramidalis" han brotado por doquier tras las lluvias de la primavera
Los aficionados a la orquideoflora están este año de enhorabuena. Las lluvias del invierno y la primavera han avivado la floración. Xàbia, un paraíso de la botánica, esconde preciosos campos de orquídeas. Y esconder es el verbo adecuado. Mejor que los secretos de la flora sigan a trasmano.
Ahora, en terrenos que, aparentemente, no tienen nada de especial (herbazales, campos baldíos e incluso terrenos donde hubo una escombrera), han brotado orquídeas piramidales (Anacamptis pyramidalis). Han brotado por doquier. Y al fondo, el Montgó, una montaña que también rebosa botánica. Atesora (sí, un tesoro) más de 650 especies de flora, de las que 50 son endemismos.
Xàbia se lleva la palma en orquideoflora. Se han documentado 24 especies de estas flores silvestres. Estas son piramidales y primaverales. De tonos rosa y lila, también se puede observar alguna más pálida, blanquecina. Estas flores destacan. En estos humildes prados, germinan aquí y allá las vistosas orquídeas.
Belleza espontánea
Este pueblo presume de grandilocuentes paisajes (calas, playas y dramáticos acantilados). Pero, quizá, las fugaces flores retratan mejor lo que es Xàbia. Belleza espontánea, menuda, cíclica y apartada de la vorágine turística. Belleza que parece poca cosa y que es una gran cosa.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre