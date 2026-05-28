Orquídeas piramidales (y primaverales) y, al fondo, el Montgó: Xàbia paraíso de la botánica

Los aficionados a la orquideoflora están este año de enhorabuena. Las lluvias del invierno y la primavera han avivado la floración. Xàbia, un paraíso de la botánica, esconde preciosos campos de orquídeas. Y esconder es el verbo adecuado. Mejor que los secretos de la flora sigan a trasmano.

Ahora, en terrenos que, aparentemente, no tienen nada de especial (herbazales, campos baldíos e incluso terrenos donde hubo una escombrera), han brotado orquídeas piramidales (Anacamptis pyramidalis). Han brotado por doquier. Y al fondo, el Montgó, una montaña que también rebosa botánica. Atesora (sí, un tesoro) más de 650 especies de flora, de las que 50 son endemismos.

Las orquídeas brotan en un herbazal en el que abunda el "fenoll" / A. P. F.

Xàbia se lleva la palma en orquideoflora. Se han documentado 24 especies de estas flores silvestres. Estas son piramidales y primaverales. De tonos rosa y lila, también se puede observar alguna más pálida, blanquecina. Estas flores destacan. En estos humildes prados, germinan aquí y allá las vistosas orquídeas.

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Belleza espontánea

Este pueblo presume de grandilocuentes paisajes (calas, playas y dramáticos acantilados). Pero, quizá, las fugaces flores retratan mejor lo que es Xàbia. Belleza espontánea, menuda, cíclica y apartada de la vorágine turística. Belleza que parece poca cosa y que es una gran cosa.