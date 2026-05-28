La Policía Local de Calp salva la vida con el desfibrilador a una vecina de 65 años que sufrió una parada cardiorespiratoria

Agentes de la Policía Local de Calp han salvado la vida a una vecina de 65 años que sufrió una parada cardiorespiratoria en su casa de la urbanización Canuta de Ifach. Recibieron el aviso de que una mujer estaba sin pulso. Acudieron rápidamente a la vivienda. Llevaban un DESA (desfibrilador externo semiautomático). Los agentes le aplicaron a la mujer una descarga con el DESA. También le realizaron el masaje cardiaco (RCP). Lograron reanimarla. A los pocos minutos, llegaron los sanitarios y el equipo médico de una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y de otra del SAMU. Estabilizaron a la vecina y la trasladaron al hospital de Dénia.

Calp, pueblo cardioprotegido

La rápida actuación de los agentes resultó vital (nunca mejor dicho). Calp es un pueblo cardioprotegido. Ha instalado desfibriladores fijos en lugares estratégicos y cuenta con desfibriladores móviles. Los policías locales han recibido una concienzuda formación en técnicas de reanimación.