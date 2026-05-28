El PSOE de Xàbia no le da cancha (cancha deportiva) al colegio de barracones: impugna la cesión de terrenos

Un tal Aranzadi entra en escena en Xàbia. Aranzadi (nombre de una editorial especializada en normativa jurídica) lo sabe todo de los ayuntamientos y de la ley de régimen local. Y ahora le toca decidir sobre el dilema que tiene a Xàbia con el corazón partido: ¿Colegio provisional de barracones o segundo pabellón deportivo?

El grupo municipal del PSOE (está en la oposición) ha echado mano del susodicho Aranzadi. Ha revisado la normativa y está convencido de que el gobierno local (PP y CpJ) patinó cuando aprobó en un reciente pleno ceder suelo de la partida del Freginal a la conselleria de Educación para el más que urgente sexto colegio, que será provisional y de barracones hasta que se construya, junto a la avenida dels Furs (entre el pueblo y Duanes de la Mar), el definitivo. Y el traspié, sostienen los socialistas, fue por un voto.

El acuerdo salió adelante al romper la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, con su voto de calidad el empate a diez (marcador de "tie break"). Votó a favor el gobierno local. Lo hicieron en contra PSOE y Vox. Y se abstuvo la portavoz de Compromís, Carme Català.

Ya en el pleno el portavoz socialista y exalcalde, José Chulvi, advirtió de que estas cosas de ceder terreno necesitan de mayoría absoluta. Dejó entrever que impugnaría el acuerdo de pleno. Dicho (sugerido) y hecho. El PSOE no le da cancha (cancha deportiva) al colegio de barracones.

Hoy, al anunciar que han presentado un recurso de reposición, ha insistido en que ceder estos terrenos significa liquidar la futura zona deportiva del Freginal. Esta decisión, sostiene Chulvi, “mata el desarrollo deportivo de Xàbia, liquida un proyecto de pabellón que dejamos listo para licitar y significa perder una subvención de 1 millón de euros. Y todo por no plantarse frente a Conselleria y defender los intereses educativos y deportivos de Xàbia”.

Los socialistas han presentado hoy en el ayuntamiento el recurso de reposición. Es puro Aranzadi. Subrayan que está "sólidamente argumentado".

El portavoz socialista aclara que no están en contra de que se construya el colegio provisional. Asegura que el recurso busca "salvar la única zona posible de crecimiento de las instalaciones deportivas en Xàbia, para garantizar la actividad futura de decenas de clubes y cientos de personas, para salvar un pabellón que está listo para poner en marcha y que es esencial… y sobre todo para estar del lado que debemos estar: el de los vecinos y no el de Conselleria. El equipo de gobierno nunca hubiera tenido que poner a disposición esos terrenos, porque esos terrenos no están disponibles”.

Chulvi ha insistido en que, “de no eliminar una línea del colegio Graüll por imposición de València, contra la que la alcaldesa no ha dicho absolutamente nada, no haría falta implantar barracones en una parcela de ese tamaño (más de 10.000 m2) y se podrían buscar otras alternativas mejores”.

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“Desde el Grupo Municipal Socialista continuaremos trabajando para evitar un error que puede suponer un daño irreparable para el futuro de muchos clubes deportivos de Xàbia y apelamos al resto de grupos para trabajar en la búsqueda de una solución. Todavía estamos a tiempo”, añade Chulvi, que precisa que no plantean una batalla entre educación y deporte, sino que quieren que la conselleria rectifique y respete las dos líneas del Graüll y que se busque otra parcela para el sexto colegio.