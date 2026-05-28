"Recordamos a Gerson con muchísimo orgullo": Xàbia dará la medalla de oro de la villa a título póstumo al héroe del incendio de Jávea Park
El pleno destaca el "altruismo" y la "generosidad" del hombre de 42 años que dio su vida para salvar la de sus vecinos
Su viuda y su hija, así como otros familiares, asisten a la sesión en la que se ha aprobado el reconocimiento
Dio su vida para salvar la de sus vecinos. Gerson Andrés Rincón Murillo, el héroe del incendio de Jávea Park, quedará para siempre en la memoria de Xàbia. El pleno ha aprobado hoy por unanimidad concederle a título póstumo la medalla de oro de la villa. También figurará su nombre en el libro de honor del ayuntamiento. Al pleno que ha aprobado este reconocimiento han asistido su viuda, su hija y otros familiares. Su viuda ha roto a llorar. Ha dicho a Levante-EMV que recuerdan a Gerson "con muchísimo orgullo" y que lo echan tremendamente de menos.
El acuerdo de pleno destaca el "altruismo" y "generosidad" de este vecino que murió asfixiado cuando intentaba rescatar a una familia con dos menores que había quedado atrapada en el pavoroso incendio en esta finca del núcleo urbano del Arenal. Antes había puesto a salvo a sus hijos y a otros residentes. Tenía 42 años. En este incendio del pasado 12 de febrero también murió Arantza, de 70 años, la dueña del piso en el que comenzó el fuego. Gerson era de Colombia y había emigrado a Xàbia con su esposa y sus dos hijos en busca de un futuro mejor. Su familia repatrió el cadáver y le dio sepultura en Palmira, su pueblo, en el Valle del Cauca.
"En el corazón de Xàbia"
El acuerdo de pleno incide en que Gerson salvó a numerosos vecinos. Subraya "su valentía y abnegación". Todos los grupos han votado a favor. La alcaldesa, Rosa Cardona, ha afirmado que el recuerdo de este vecino "permanecerá siempre en el corazón de Xàbia".
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre