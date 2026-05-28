"Recordamos a Gerson con muchísimo orgullo": Xàbia dará la medalla de oro de la villa a título póstumo al héroe del incendio de Jávea Park

Dio su vida para salvar la de sus vecinos. Gerson Andrés Rincón Murillo, el héroe del incendio de Jávea Park, quedará para siempre en la memoria de Xàbia. El pleno ha aprobado hoy por unanimidad concederle a título póstumo la medalla de oro de la villa. También figurará su nombre en el libro de honor del ayuntamiento. Al pleno que ha aprobado este reconocimiento han asistido su viuda, su hija y otros familiares. Su viuda ha roto a llorar. Ha dicho a Levante-EMV que recuerdan a Gerson "con muchísimo orgullo" y que lo echan tremendamente de menos.

El acuerdo de pleno destaca el "altruismo" y "generosidad" de este vecino que murió asfixiado cuando intentaba rescatar a una familia con dos menores que había quedado atrapada en el pavoroso incendio en esta finca del núcleo urbano del Arenal. Antes había puesto a salvo a sus hijos y a otros residentes. Tenía 42 años. En este incendio del pasado 12 de febrero también murió Arantza, de 70 años, la dueña del piso en el que comenzó el fuego. Gerson era de Colombia y había emigrado a Xàbia con su esposa y sus dos hijos en busca de un futuro mejor. Su familia repatrió el cadáver y le dio sepultura en Palmira, su pueblo, en el Valle del Cauca.

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"En el corazón de Xàbia"

El acuerdo de pleno incide en que Gerson salvó a numerosos vecinos. Subraya "su valentía y abnegación". Todos los grupos han votado a favor. La alcaldesa, Rosa Cardona, ha afirmado que el recuerdo de este vecino "permanecerá siempre en el corazón de Xàbia".