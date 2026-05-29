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Ni agua ni respuestas: Dénia tiene que ir a los tribunales para que la echen del "ineficaz" Consorcio de Aguas de la Marina Alta

La Diputación de Alicante se ha hecho la loca ante la petición del pleno de abandonar un organismo que no ha dado soluciones a las necesidades hídricas de la comarca

Imagen antigua de la potabilizadora de Dénia

Imagen antigua de la potabilizadora de Dénia / Enric Martínez

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

No hay forma. La Diputación de Alicante no da a nadie de baja del Consorcio de Aguas de la Marina Alta. Dénia se lo ha pedido por activa y por pasiva. Está harta de pertenecer a un organismo "totalmente ineficaz" (lo afirmó el alcalde, Vicent Grimalt, en el pleno de septiembre de 2023 en el que Dénia dijo "bye bye"). El consorcio no da un palo al agua. No ha solucionado las necesidades hídricas de la comarca. Y ni contesta.

La Diputación, que preside el consorcio, se hace la loca. Dénia está loca por salirse. La primera no responde a los acuerdos de pleno que le envía el ayuntamiento. El silencio administrativo le impide al consistorio romper amarras.

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Y el gobierno de Dénia (PSPV y Compromís), cansado de la callada por respuesta, ha decidido llevar el "divorcio" a los tribunales. El pleno aprobó ayer presentar un recurso contencioso administrativo contra la desestimación por silencio administrativo de las solicitudes para abandonar el Consorcio de Aguas de la Marina Alta. Es la única manera de disolver una relación de la que Dénia ha salido escamada. Aportaba cada año 25.000 euros. Y el consorcio, en el que ni siquiera están todos los pueblos de la Marina Alta (faltan los que tienen acuíferos y reservas de agua), no funciona. Ni agua ni respuesta. Este organismo ha sido un bluf. Cada pueblo se busca la vida.

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