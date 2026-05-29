La Fúmiga y gratis: "La Gira de Comiat" llega a les Fogueres de Xàbia

Estas Fogueres de Xàbia van a ser de fuego y calle. Lo vaticina la portada del libro de fiestas. La artista Lucía Tachó ha dibujado un "dimoni" del "correfoc". Y, claro, fuego y calle son la Fúmiga, el grupo de Alzira que lo está dando todo en su "Gira de Comiat". La gira lleva el nombre de "L'últim abraç". Xàbia ha echado el resto y ha logrado que esta banda actúe el día 19 de junio, el viernes previo al sábado de "Les Quintades". En el concierto también estará la cantautora de Vinaròs Esther. Será apoteósico. Y multitudinario. Eso seguro. El concierto es gratuito. La concejala de Fiestas, Mavi Pérez, ha dicho que cree que será el último concierto gratuito de la Fúmiga antes de decir adiós. La banda tiene un junio muy movido con actuaciones en Madrid, Vic o Manises. Y octubre es el mes de "plegar" a lo grande. Actuará en Barcelona (dos conciertos) y en el Roig Arena de València (también dos conciertos). Por tanto, que la banda se deje caer por Xàbia en el año de su despedida es todo un acontecimiento para la Marina Alta.

La quintà de este año, "A Trompicons" (en Xàbia siempre se buscan nombres revoltosos), está entusiasmada con la Fúmiga. La reina de les Fogueres, Sofía Buigues, la reina infantil, Paula Azorín, sus cortes de honor y los presidentes ya han vivido hoy el día especial de la presentación del "Foguerer". Se ha desvelado la programación. La Fúmiga y Esther son la sorpresa. Pero hay más.

La presentación del libro de fiestas es todo un acontecimiento / A. P. F.

La concejala ha confesado que este año han tenido problemas para encontrar al artista que plantara la Foguera. El habitual renunció. Y, al final, todo ha salido más que bien. La Foguera central viene del taller de David Sánchez Llongo, el artista de la falla de Convento Jerusalén que este año se llevó el primer premio de las Fallas de València. El lema es "Estelar". Es un monumento estilizado, muy de estética de Foguera.

Mavi Pérez también ha destacado que este año traen a una orquesta que sigue la estela de la Panorama, que en les Fogueres de 2025 dio la campanada en Xàbia. También viene de Galicia. Es la París de Noia Show.

Y otro selfi: festeros y responsables de la Comissió y la alcaldesa y la concejala de Fiestas / A. P. F.

Y hay, por primera vez, programación alternativa para quienes no son de "bous al carrer". Se harán espectáculos de circo. Xàbia se apunta a lo que ya van haciendo otros pueblos (Gata o Dénia), que refuerzan los actos paralelos a los toros y vaquillas. Hay cuatro días de "bous" y los mismos de circo.

Doce días intensísimos

Las proclamaciones de las Reinas serán el viernes 12 de junio (la de la infantil) y el sábado 13 (la mayor). Al día siguiente, llega el pregón. La concejala ha subrayado que este año se ha hecho un esfuerzo por condensar les Fogueres en doce días. "Serán días intensos y extensos en actos", ha avanzado.

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"Ja va de bo!", ha exclamado la alcaldesa, Rosa Cardona, que ha animado a la "quintà" a que viva con intensidad las fiestas. La presidenta de la Comissió de Fogueres, Carmen Andrés, y el tesorero, David Cordero, han detallado los actos en esta presentación del "llibre de Fogueres" que ya se ha convertido en todo un acontecimiento. Acuden las familias. Mira y remiran el libro. Ahí están las fotos de los festeros y de les Penyes Santjoaneres. El libro incluye colaboraciones literarias. Las de este año son de Rafael Andarias, quien recuerda al pintor Antonio Bas Blasco y recupera una fotografía histórica de las primeras Fogueres, las de 1950, y de Carla Pons, que repasa los 38 años de la Penya El Gerrot, que le prende fuego a los trastos viejos", "última trinchera de la hoguera vecinal".