Un mural por Palestina en Xàbia que incluye numerosos símbolos de paz
Está en la plaza de la Constitución, en un lugar muy visible, y lo ha realizado el Moviment per Palestina de Xàbia en colaboración con el artista Carlos Mati Fernández
Es un mural para contemplarlo con paciencia. Lo ha realizado el Moviment per Palestina de Xàbia. Este colectivo da visibilidad a la situación del pueblo palestino y promueve iniciativas de solidaridad, convivencia y sensibilización. El mural está en un lugar muy transitado, en la plaza de la Constitución (el "Buit"). Ha colaborado el artista Carlos Mati Fernández. Incluye muchos símbolos de paz.
De hecho, la paz, la unión de los pueblos y la solidaridad con el pueblo palestino son los mensajes más potentes. Los elementos simbólicos son la paloma de la paz, las ramas de olivo (el poeta palestino Mahmud Darwish escribió: "Si los olivos supieran las manos que los plantaron, su aceite se convertiría en lágrimas"), mezquitas, las llaves de la Nakba, los patrones de la kufiya palestina y la figura de Handala, figura que representa la resistencia y la dignidad.
El mural se ha pintado con la técnica del esgrafiado. Nació en Oriente y llegó a las culturas grecolatina y mediterránea. Está muy presente históricamente en València y Catalunya. Se aplican en la pared varias capas de mortero de agua, cal y arena. Se raspa la superficie y se deja al descubierto la capa inferior. Se crean preciosos contrastes de color, textura y relieve.
El esgrafiado conecta el mural con una tradición artística mediterránea milenaria.
El mural se ha pintado en cuatro días. Carlos Mati y los voluntarios han trabajdo de forma altruista. Es un mural de paz y de historia. Hay que contemplarlo con calma.
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