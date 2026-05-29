Ondara le pone hierro a las entradas de "bous al carrer"

Ondara le pone hierro a los "bous al carrer". Las barreras portátiles de siempre, las de maderos que forman peldaños por los que "trepan" los aficionados, no son del todo seguras. En los pueblos de la Marina Alta, más de un toro las ha movido y ha encontrado una rendija por la que escapar y darse un garbeo por el pueblo (ocurría más antes). Ondara apuesta por la seguridad. Su concejalía de Fiestas y Tradiciones, que dirige Miguel Gomis, ha informado de que ayer se instalaron nuevas barreras de hierro en el tramo de la calle Sant Vicent con la Plaça Major, junto a la Casa de Cultura. El objetivo es mejorar el recorrido de las entradas de toros de las fiestas populares de Sant Jaume.

La barrera permitirá cerrar el circuito con más seguridad. También facilita que se abra la calle rápidamente cuando acaba la entrada y puedan pasar con normalidad los vehículos. Más que una barrera, es una cancela (contundente, eso sí) que se abre y se cierra.

El recorrido queda prácticamente completado con barreras semifijas de hierro. Se han introducido progresivamente en los últimos años. Se han sustituido las portátiles, más aparatosas.

Solo se mantienen las barreras de madera en el tramo Font de la Carxofa y General Bosch. Es un espacio abierto y no se puede colocar sistemas fijos.

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Las barreras de hierro son de quita y pon. Ahora se han probado. Todo funciona bien. Se desmontan. Se volverán a colocar para las fiestas de Sant Jaume, que este año se celebran del 17 al 26 de julio.