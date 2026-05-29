El PP de Xàbia y sus socios de CpJ apoyan a los sindicatos docentes "en todo" y exigen a la conselleria que llegue a un acuerdo, pero se niegan a reprobar a Carmen Ortí y Pérez Llorca

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP, pidió un receso. La moción de los socialistas no iba con medias tintas. Exigían que el pleno reprobara a la consellera de Educación, Carmen Ortí, y al presidente del Consell, Juan Francisco Pérez Llorca, por "su nefasta gestión en esta grave crisis educativa y por haber permitido una situación de inestabilidad y enfrentamiento histórica en la educación pública valenciana". La moción incluía otro punto en el que la oposición socialista colisiona con el gobierno local, el de la cesión a Educación de una parcela de la partida del Freginal (la zona deportiva) para construir el sexto colegio provisional de barracones. Ese centro es imprescindible para atenuar la masificación en las aulas de Xàbia. Pero el PSOE insiste en que allí iba el segundo pabellón deportivo (también muy necesario) y que se está a tiempo de buscar otro suelo para la escuela de aulas prefabricadas. La exposición de motivos de la moción, con alusiones al escándalo del PP con Ciegsa, "un robo continuado", también hicieron que la alcaldesa y sus concejales rebulleran en sus sillas. Cardona pidió el receso.

Alfons Padilla

Y a la vuelta, la concejala de Educación, Mavi Pérez, de CpJ (en Xàbia gobiernan PP y CpJ), presentó una enmienda a la totalidad. Bueno, no era a la totalidad totalidad. El gobierno local "salvó" varios puntos. La enmienda, aprobada por el pleno (PP y CpJ votaron a favor, el PSOE en contra y Compromís se abstuvo), subraya el apoyo del ayuntamiento a los sindicatos educativos valencianos "en todas sus reivindicaciones". También exige a la conselleria que "negocie de forma seria" y no suspenda las reuniones con los docentes "hasta llegar a un acuerdo ratificado por todos los sindicatos docentes". Ese acuerdo se trasladará a la consleleria, al presidente de la Generalitat, a todos los grupos y a los sindicatos STEPV, UGT, CC OO, CSIF y ANPE.

La alcaldesa y la concejala de Educación posaron con los docentes y con el cartel de apoyo a la huelga / Levante-EMV

La reprobación, por tanto, no salió adelante. El portavoz socialista, José Chulvi, lamentó que se "mutilara" la moción original. Los concejales del PSOE Josep Vicent Miralles e Isabel Moreno, ambos profesores, advirtieron de que el conflicto y la cerrazón de la conselleria han llegado a un extremo en el que no hay que ir con medias tintas. Explicaron que los docentes están sufriendo un fuerte desgaste y que ya han perdido en tres semanas de huelga indefinida 2.000 euros. "Y la conselleria nos toma el pelo", dijo Moreno. "Estoy enfadada, pero, sobre todo, estoy triste y muy disgustada. Veo a compañeros y compañeras llorar".

La concejala de Educación afirmó que "desde el minuto cero" el gobierno de Xàbia ha apoyado a los docentes. Recordó que ella y la alcaldesa se reunieron con los portavoces de les Assemblees Docents y dieron apoyo explícito a la huelga indefinida. Incluso se tomaron una foto en la que mostraban el cartel de "este ayuntamiento respalda la huelga educativa".

Pero los socialistas insistieron en que, tras tres semanas de paro y con la frustración de que la conselleria se lo toma con calma rayana en desidia (hoy, este viernes, ha decidido que no se negocia), el acuerdo de Xàbia es ya tibio. Chulvi criticó la "equidistancia".

Protesta en la playa del Arenal

Mientras tanto, en el paseo del Arenal de Xàbia, los docentes montaron una clase (masificada, claro, que así reflejaba mejor que las ratios están disparadas) e hicieron visible en el "rovellet" turístico la realidad de las aulas.

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En el mismo debate, la concejala de Educación y la socialista Isabel Moreno se enfrascaron en si la parcela cedida para el urgente sexto colegio, que será de barracones hasta que se construya el definitivo, es la idónea. La concejala del PSOE insistió en que se trunca para siempre la ampliación de la zona deportiva y que se deja a la intemperie a los clubes. Mavi Pérez acusó al PSOE de "poner palos en las ruedas" a la construcción del colegio provisional. Les reprochó que hayan presentado un recurso de reposición contra la cesión de los terrenos y dijo que esa maniobra puede condenar a Xàbia a la masificación educativa.