El sufrimiento del covid persistente: una concejala de Xàbia que lo sufre se ve obligada a dimitir y pide investigación para las "enfermedades invisibles"
"Este pueblo merece una concejala que pueda dar su tiempo, sus ganas, creatividad y energía, y yo ahora mismo no soy esa persona", confiesa Raquel Violero, que reivindica en su despedida la labor de los servicios sociales municipales: "Son el centro, el trabajo de tú a tú y el respeto y el acompañamiento en la adversidad"
Ha dimitido de concejala y ha lanzado una reivindicación contundente: que se investiguen las "enfermedades invisibles". Raquel Violero entró de concejala en Xàbia por el PP en enero de 2024. Sustituyó Enrique Escrivá, hasta entonces portavoz popular y que también dejó el acta. Ya se sabía que Raquel dimitía por motivos de salud. Pero esta noche, en el pleno de su despedida, ha desvelado que sufre covid persistente. "La pandemia puso al mundo en vilo en 2020. Millones de personas no hemos podido pasar página", ha explicado la ya exconcejala, que ha detallado que el covid crónico "afecta a todos los sistemas del organismo, generando sintomatología cognitiva, hepática, nerviosa, hematológica, respiratoria y un largo etcétera".
Ha revelado que la enfermedad se le ha agravado en los últimos meses y que le es difícil incluso hacer frente a las tareas del día a día. Ha dicho que el médico le ha recomendado que pare y se centre en su recuperación. "Incluso para lograr una mínima mejoría, ahora necesito de calma y reposo", ha explicado Raquel, que ha admitido que el desempeño de concejala (formaba parte del equipo de gobierno y llevaba, entre otras delegaciones, la de Servicios Sociales, del Mayor y de Infancia) no es precisamente sosegado.
"Xàbia se merece una concejala que pueda donar todo su tiempo, todas sus ganas, creatividad y energía, y ahora mismo yo no soy esa persona", ha reconocido. Ha pedido disculpas por si no ha estado a la altura en los últimos meses. Y ha dicho que dimitir ha sido "una decisión difícil, pero necesaria".
Defensa de los servicios sociales
Ha agradecido "la estima y la ayuda" de la alcaldesa, Rosa Cardona, y del equipo de gobierno. Y se ha despedido con un alegato de lo esenciales que son los servicios sociales municipales. "Son el centro, el trabajo de tú a tú, el respeto y el acompañamiento en la adversidad. Son el motor. Xàbia es muy afortunada de contar con grandes profesionales que, con silencio o afecto, consiguen cosas increíbles".
La alcaldesa y todos los portavoces municipales le han deseado una pronta recuperación y le han trasladado que lo más importante ahora es que se cuide.
- Un policía nacional fuera de servicio reduce en Dénia a un maltratador septuagenario que le estaba dando una paliza a su esposa
- Una promotora construirá cinco modernos chalés en la costa de Dénia de impronta victoriana
- La Granadella de Xàbia, a las 10 de la mañana: ¡Éramos pocos y se adelantó el verano!
- La empresa de Xàbia Asevi abrirá factoría en el polígono de Pego
- Rescatan a un padre y a sus tres hijos: quedaron atrapados en su coche en una calle inundada en Xàbia
- Una paliza en Gata de Gorgos se salda con un año de cárcel al descartarse que la víctima muriera por los golpes
- La luz de al-Azraq: fascinante crepúsculo y gran 'diada commemorativa' en la Vall de Gallinera de los 750 años de la muerte de 'El Blau
- La transformación de la Cala Blanca de Xàbia: una finca histórica a la venta por 13 millones, demoliciones para más chalés de lujo y el declive de las casitas con torre