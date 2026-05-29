El sufrimiento del covid persistente: una concejala de Xàbia que lo sufre se ve obligada a dimitir y pide investigación para las "enfermedades invisibles"

Ha dimitido de concejala y ha lanzado una reivindicación contundente: que se investiguen las "enfermedades invisibles". Raquel Violero entró de concejala en Xàbia por el PP en enero de 2024. Sustituyó Enrique Escrivá, hasta entonces portavoz popular y que también dejó el acta. Ya se sabía que Raquel dimitía por motivos de salud. Pero esta noche, en el pleno de su despedida, ha desvelado que sufre covid persistente. "La pandemia puso al mundo en vilo en 2020. Millones de personas no hemos podido pasar página", ha explicado la ya exconcejala, que ha detallado que el covid crónico "afecta a todos los sistemas del organismo, generando sintomatología cognitiva, hepática, nerviosa, hematológica, respiratoria y un largo etcétera".

Ha revelado que la enfermedad se le ha agravado en los últimos meses y que le es difícil incluso hacer frente a las tareas del día a día. Ha dicho que el médico le ha recomendado que pare y se centre en su recuperación. "Incluso para lograr una mínima mejoría, ahora necesito de calma y reposo", ha explicado Raquel, que ha admitido que el desempeño de concejala (formaba parte del equipo de gobierno y llevaba, entre otras delegaciones, la de Servicios Sociales, del Mayor y de Infancia) no es precisamente sosegado.

La concejala, al leer su discurso de despedida en el pleno de esta noche / A. P. F.

"Xàbia se merece una concejala que pueda donar todo su tiempo, todas sus ganas, creatividad y energía, y ahora mismo yo no soy esa persona", ha reconocido. Ha pedido disculpas por si no ha estado a la altura en los últimos meses. Y ha dicho que dimitir ha sido "una decisión difícil, pero necesaria".

Defensa de los servicios sociales

Ha agradecido "la estima y la ayuda" de la alcaldesa, Rosa Cardona, y del equipo de gobierno. Y se ha despedido con un alegato de lo esenciales que son los servicios sociales municipales. "Son el centro, el trabajo de tú a tú, el respeto y el acompañamiento en la adversidad. Son el motor. Xàbia es muy afortunada de contar con grandes profesionales que, con silencio o afecto, consiguen cosas increíbles".

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La alcaldesa y todos los portavoces municipales le han deseado una pronta recuperación y le han trasladado que lo más importante ahora es que se cuide.